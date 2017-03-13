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Депутат задекларував 2 квартири, 5 земельних ділянок та 150 тис. доларів готівки

13 березня 2017, 17:49 Новини Черкас та Черкаської області

Депутат Черкаської обласної ради Михайло Мушієк разом зі своєю дружиною володіє двома квартирами в Черкасах та п’ятьма земельними ділянками в Черкаському районі. Про це йдеться в декларації депутата.


Відтак, самому Михайлу Григоровичу належить квартира, придбана в 2015 році за 350 тисяч гривень. Площа квартири – 107 кв. м.

Дружина ж депутата володіє квартирою за 135 тис. грн., придбаною в 2008 році. Площа становить 135 кв. м.

Також вона має 4 незначні за площею земельні ділянки у селі Хрещатик Черкаського району.

Як відомо, село Хрещатик знаходиться поблизу Дніпра та загальнозоологічного заказника місцевого значення «Острів Плавучий».

Ще одну земельну ділянку родина депутата має вже в Черкасах.

Володіє Мушієк і акціями, однак, згідно з декларацією, досить незначним відсотком, а саме 0, 000 002% акцій ПАТ «Юрія».

У 2016 році Михайло Григорович отримав 110 тис. грн. пенсії. Його ж дружина отримала 15 тис. грн. пенсії та 30 тис. грн. доходу від підприємницької діяльності.

Серед грошових активів у депутата Мушієка є 150 тис. доларів готівкових коштів.

Слід зазначити, що автомобілів у родини Мушієків немає.

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Коментарі  

 
+1 #5 olga 13.03.2017 18:29
За які такі труди пан Мушієк отримує таку пенсію??? Перетрудився
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+1 #4 депутат 13.03.2017 18:27
Ситий голодному не вірить.
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+1 #3 Світлана 13.03.2017 18:26
А как это интеллектуально е лицо все это заработало? Журналисты Вы не полностью расскрыли тему.
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0 #2 Погляд 13.03.2017 18:21
Справжній патріот і борець за інтереси обездолених. Головне - все законно.
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+8 #1 Каврай 13.03.2017 17:53
Треба скинутись,бо з голодухи можуть....
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