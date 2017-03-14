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Біля Черкаської ОДА спалили будку (Відео)

14 березня 2017, 09:44 Новини Черкас та Черкаської області

Вчора біля Черкаської ОДА активісти палили шини на знак протесту проти затримання активістів, які виступали за блокаду торгівлі з окупантами.


«Петро Олексійовичу! Привіт від Черкас. Ми будку збудувати і спалили біля вашої ОДА. Початок кінця», - написав у Фейсбуці активіст Віталій Короткошей.

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Як повідомляють ЗМІ, у Кривому Торці Донецької області відбувся силовий розгін блокувальників.

Черкаські активісти на знак протесту проти дій влади влаштували акції біля ОДА.

«Ну що народе? Три криваві роки розбудови новітньої України закінчилися сьогодні капітуляцією, яку одноосібно підписав "президент" нашої країни. Ланцюг намертво прикручено до нашої новітньої оселі - собачої будки. В 14-му ми казали, що нас дістало. Зараз діставатимемо МИ», - написав у Фейсбуці депутат Олексій Романов.

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