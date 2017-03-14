У середу в Черкасах відбудуться позачергові сесії обласної та міської рад

Позачергові сесії обласної і міської рад, скликані через силовий розгін блокадників окупованого Донбасу, відбудуться в Черкасах у середу, 15 березня.

Як повідомив організаційний відділ виконавчого апарату обласної ради, сесія облради відбудеться о 14 годині в сесійній залі Будинку рад. На розгляд сесії вноситься питання: «Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні».

А на сесії Черкаської міської ради вирішили не обмежуватися політичним питанням. За інформацією офіційного сайту міськради, позачергове 26-те пленарне засідання другої сесії Черкаської міськради скликається у залі засідань міськвиконкому (каб. 206) із таких питань:

1. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні.

2. Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки».

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік».

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