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Сесія облради не відбулась

15 березня 2017, 15:14 Новини Черкас та Черкаської області

На позачерговій сесії Черкаської обласної ради, яку ініціювали, аби прийняти звернення до керівництва України щодо вимог по забороні торгівлі із окупованими територіями, не зібралось достатньо депутатів. Про це інформує кореспондент «Прочерку».


Так, були присутні лише 34 депутати.

Було помітно, що деякі депутати під час реєстрації окрім себе реєстрували ще й своїх колег. Зокрема, на очах у журналіста «Прочерку» один із депутатів реєструвався за двох. Очевидно, це помітив і голова облради Олександр Вельбівець, оскільки він сказав, що зібрання закривається, адже почали реєструватись громадські діячі, що могло "призвести до розбирательств та інших неприємних речей".

Депутати розійшлись до 24 березня, коли має відбутися чергова сесія облради. Тоді першим розглянуть питання звернення до керівництва України.

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Коментарі  

 
0 #1 Регіональна Тальнівщина 15.03.2017 16:15
Розігнати її ту раду потрібно давно - там одні полусєпори, як то "відродження", сєктанти і просто бандюки з ДНР. Чесних і порядних людей там немає, на жаль
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