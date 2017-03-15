Сесія облради не відбулась

На позачерговій сесії Черкаської обласної ради, яку ініціювали, аби прийняти звернення до керівництва України щодо вимог по забороні торгівлі із окупованими територіями, не зібралось достатньо депутатів. Про це інформує кореспондент «Прочерку».





Так, були присутні лише 34 депутати.

Було помітно, що деякі депутати під час реєстрації окрім себе реєстрували ще й своїх колег. Зокрема, на очах у журналіста «Прочерку» один із депутатів реєструвався за двох. Очевидно, це помітив і голова облради Олександр Вельбівець, оскільки він сказав, що зібрання закривається, адже почали реєструватись громадські діячі, що могло "призвести до розбирательств та інших неприємних речей".

Депутати розійшлись до 24 березня, коли має відбутися чергова сесія облради. Тоді першим розглянуть питання звернення до керівництва України.

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