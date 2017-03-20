реклама
5TV
реклама

В обласному краєзнавчому музеї обрали нового керівника

20 березня 2017, 14:06 Новини Черкас та Черкаської області

Ірина Василівна Собко обрана новим очільником комунального закладу «Черкаський обласний краєзнавчий музей» Черкаської обласної ради. Про це «Прочерку» повідомили в Управління культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА.

1330331347_muzei1-572x343

Конкурс відбувся 17 березня повторно. Нагадаємо, що конкурс вже відбувався 8 грудня, але ніхто з тодішніх кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

Нині ж участь в конкурсі брало 4 осіб: Алла Кушнір, Сергій Ганницький, Назар Лавріненко та власне Ірина Собко, яка й перемогла шляхом таємного голосування.

Працює переможниця вже 13 років завідувачем науково-методичного відділу цього ж музею.

Тепер їй слід очікувати на рішення сесії облради, яким Собко і буде затверджена на посаду зі строком на 5 років.

– Усі кандидати були достойними. І в нас стояло непросте завдання відібрати кваліфікованого директора, щоб в майбутньому музей був взірцем в Україні! – зазначив в коментарі «Прочерку» голова конкурсної комісії, начальник управління культури та взаємозв’язків з громадськістю Олег Островський. – Я ставлю до нинішньої керівниці та інших керівників закладів культури насамперед такі вимоги: патріотизм, професіоналізм, порядність.

Він зазначив, що проситиме облраду цьогоріч допомогти обласному краєзнавчому музею фінансово, бо потребу є у ремонті фасаду, а також необхідно встановлювати підсвітку.

6cac03bea05f38b63adde6ce1a6784ee

реклама
5TV

Інші матеріали по темі:

Коментарі  

 
+3 #2 адмін 20.03.2017 14:15
А коли нормальний сайт музею буде? :-x
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-4 #1 Микола 20.03.2017 14:14
Я проти! І частина колективу проти. Там не все було прозоро. Звертатимемося в суд!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Донька Бондаренка дефілювала на показі мод
Черкащани у соцмережі хваляться підсніжниками
Київське подружжя відкрило в селі на Черкащині екоферму
Театр
Loading...