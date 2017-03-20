В обласному краєзнавчому музеї обрали нового керівника

Ірина Василівна Собко обрана новим очільником комунального закладу «Черкаський обласний краєзнавчий музей» Черкаської обласної ради. Про це «Прочерку» повідомили в Управління культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА.





Конкурс відбувся 17 березня повторно. Нагадаємо, що конкурс вже відбувався 8 грудня, але ніхто з тодішніх кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

Нині ж участь в конкурсі брало 4 осіб: Алла Кушнір, Сергій Ганницький, Назар Лавріненко та власне Ірина Собко, яка й перемогла шляхом таємного голосування.

Працює переможниця вже 13 років завідувачем науково-методичного відділу цього ж музею.

Тепер їй слід очікувати на рішення сесії облради, яким Собко і буде затверджена на посаду зі строком на 5 років.

– Усі кандидати були достойними. І в нас стояло непросте завдання відібрати кваліфікованого директора, щоб в майбутньому музей був взірцем в Україні! – зазначив в коментарі «Прочерку» голова конкурсної комісії, начальник управління культури та взаємозв’язків з громадськістю Олег Островський. – Я ставлю до нинішньої керівниці та інших керівників закладів культури насамперед такі вимоги: патріотизм, професіоналізм, порядність.

Він зазначив, що проситиме облраду цьогоріч допомогти обласному краєзнавчому музею фінансово, бо потребу є у ремонті фасаду, а також необхідно встановлювати підсвітку.

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