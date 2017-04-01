Сім сусідніх сіл мають бути приєднані до Черкас, – депутат Згіблов

До Черкас треба приєднувати Геронимівку, Червону Слободу, Хутори, Руську Поляну, Сокирне, Свидівок Черкаського району і навіть Благодатне (колишню Чапаєвку) Золотоніського району. Так вважає заступник голови фракції Партії вільних демократів у Черкаській міській раді Олександр Згіблов, пише «vikka.ua».



На переконання депутата, Черкаси нині є «затиснутими» між Дніпром, аеропортом, сільськогосподарськими полями.

– Місту треба розвиватися. Що б не говорили, але жителі Руської Поляни, Червоної Слободи, Хуторів уже давно черкасці. Вони тут працюють, скуповуються, отримують медичні і освітні послуги, користуються громадським транспортом. Місто має розширюватися за рахунок навколишніх сіл. Менші мають приєднатися до більшого, щоб самим вирости, – зазначив Олександр Згіблов.

До Черкас варто приєднати Хутори, Червону Слободу, Руську Поляну, Геронимівку, Сокирне, Свидівок і навіть Благодатне.

– Від цього приєднання місцеві громади сіл тільки виграють. Візьмемо наприклад, тарифи на водопостачання для Геронимівки, Хуторів і Червоної Слободи. Воду подає «Черкаський водоканал». Але там тарифи на 30-40% вищі, ніж в Черкасах. Те ж саме – тарифи на проїзд у громадському транспорті. У Черкасах – 4 грн, а з Геронимівки в Черкаси – 12 грн! Хіба це нормально? – говорить Олександр Згіблов.

Громади сіл виграють і в медичному обслуговуванні, і в наданні освітніх послуг, і в розвитку інфраструктури, ремонті доріг, тротуарів, облаштуванні освітлення. Зросте вартість нерухомості, покращиться інфраструктура.

Міфами і неправдою назвав Олександр Згіблов інформацію, що, мовляв, при приєднанні школи в селах закриють.

– Нічого подібного не станеться. Школи як були, так і будуть. Садки, як функціонували, так і працюватимуть. Ще один міф, який розповсюджують «місцеві князьки», що прийдуть черкаські і заберуть землю. Земля в цих селах давно поділена між цими ж «князьками», – зазначив депутат.

На його думку, не варто тягнути із приєднанням. Вже зараз треба розпочинати вести діалог із громадами сіл Хутори, Благодатне, Червона Слобода, Руська Поляна, Сокирне, Свидівок та Геронимівка.

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