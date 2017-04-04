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Нардеп Голуб злякався «божого чоловіка»… (ФОТО)

04 квітня 2017, 13:56 Новини Черкас та Черкаської області

Народний депутат фракції БПП Владислав Голуб гучно заявляє про погрози на його адресу.

Фото з сайту live.ck.ua

"Щойно, в мою приймальню в місті Черкаси, за адресою бул.Шевченка 307, каб.201, був доставлений пакет, де зокрема містяться погрози щодо моєї діяльності, а також погрози щодо мого життя та здоров'я", – почав нагнітати істерику нардеп у Facebook.

Такі дії нардеп пов'язує зі своєю "діяльністю щодо розслідування корупційних злочинів, яке очолюється керівництвом Черкаської ОДА".

Але, подавши матеріали в правоохоронні органи, він, крім того, з трибуни парламенту попросив спікера Верховної Ради Андрія Парубія "дати доручення голові СБУ та главі МВС" – гарантувати безпеку його помічниці, яка знаходиться в місті Черкаси, та самому нардепу і його сім'ї.

Згодом Голуб заявив про вихід з фракції БПП у Верховній Раді.

Фото з сайту live.ck.ua

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Слід врахувати, що журналістська спільнота Черкас вже добре знає автора пакунку, який так налякав нардепа…

«Страшно! Особливо, якщо все це сприймати у світовому контексті розгулу тероризму. А саме так і мислить наш нардеп, аж ніяк не дрібніше. Так що Владиславу Володимировичу терміново необхідна охорона, а СБУ має першочергово зайнятись розслідуванням. І все було б дійсно логічно, якби не одне але: адже майже всі черкаські журналісти та громадські діячі здогадуються, хто може бути автором даного пакуночка. Це один із абсолютно безпечних “божих людей” Черкас, що понад 15 років розносить свої “записи” офісами. До нього звикли, всі слухають його “аргументи” і “аналітичні висновки” і обіцяють обов’язково все розглянути і передати “куди треба”, як він просить», – зазначає видання «Дзвін».

«Тож можна зробити висновок: чи то нардеп Голуб дуже переляканий чи то прагне піару будь-якою ціною, створюючи інформаційні повідомлення на пустому місці. І не просто, а доводить все до абсурду і повної істерії, так що його реакція на листи «божих людей» викликає занепокоєння щодо психічного здоров’я самого нардепа», – жартома пише видання «Дзвін», при цьому, публікуючи згортки, які і їм заносив «божий чоловік».

Редакція сайту «Прочерк» також має подібні пакунки від громадянина Черкас, який так злякав нардепа… То кого ж притягатимуть до відповідальності?

Листи

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Коментарі  

 
+1 #13 горобець 04.04.2017 21:15
та ти шо ? невже небезпека чатує на народних обранців і в ЧЕРКАСЯХ ? Ну тоді всьо ! Зливаймо воду !
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+1 #12 язон 04.04.2017 20:31
А что, до этого у кого-то были сомнения в отношении Голуба?
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+5 #11 Каврай 04.04.2017 20:00
Та що ви? Ці нардепи наш захист,броня!!! !! Вони за нас-горою!
Але,трохи бояться.
Навіть своєі тіні.
Весь час думають,чи вистачить життя потратити мілтйони.....
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+12 #10 Батрахоміомахія 04.04.2017 17:38
Цей божий чоловік нарешті знайшов людину, близьку йому по розуму і духу - народного депутата Голуба.
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+7 #9 Абориген 04.04.2017 17:23
Если Голуб так перепугался простых бумажек, представляю что с ним будет, когда к нему действительно кто-то грозный придёт. Такой может богу душу отдать просто от увиденного кулака или финки.
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+6 #8 Вася 04.04.2017 17:17
Видимо Радик и Голубь вместе вчера вечером что-то употребляли)) ;-) а сегодня начали хиты на всю Украину продуцировать :zzz
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+10 #7 Я черкащанин 04.04.2017 16:28
Цитую toten:
Судя по бумагам, задуматься стоит - тот кто это всё начертил может чего-то и начудить.

А что такоее "это" он начертил? Кроме нардепа Голуба кто-то понял?
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-8 #6 toten 04.04.2017 16:14
Судя по бумагам, задуматься стоит - тот кто это всё начертил может чего-то и начудить.
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+14 #5 Справедливий чоловік 04.04.2017 16:01
Цій горе пташці давно пора висповідатись. Бо нечистий ним заволодів повністю
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+9 #4 Регіональна Тальнівщина 04.04.2017 15:54
Злякався можливої відповідальност і перед Богом
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