Нардеп Голуб злякався «божого чоловіка»… (ФОТО)

Народний депутат фракції БПП Владислав Голуб гучно заявляє про погрози на його адресу.

"Щойно, в мою приймальню в місті Черкаси, за адресою бул.Шевченка 307, каб.201, був доставлений пакет, де зокрема містяться погрози щодо моєї діяльності, а також погрози щодо мого життя та здоров'я", – почав нагнітати істерику нардеп у Facebook.

Такі дії нардеп пов'язує зі своєю "діяльністю щодо розслідування корупційних злочинів, яке очолюється керівництвом Черкаської ОДА".

Але, подавши матеріали в правоохоронні органи, він, крім того, з трибуни парламенту попросив спікера Верховної Ради Андрія Парубія "дати доручення голові СБУ та главі МВС" – гарантувати безпеку його помічниці, яка знаходиться в місті Черкаси, та самому нардепу і його сім'ї.

Згодом Голуб заявив про вихід з фракції БПП у Верховній Раді.

Слід врахувати, що журналістська спільнота Черкас вже добре знає автора пакунку, який так налякав нардепа…

«Страшно! Особливо, якщо все це сприймати у світовому контексті розгулу тероризму. А саме так і мислить наш нардеп, аж ніяк не дрібніше. Так що Владиславу Володимировичу терміново необхідна охорона, а СБУ має першочергово зайнятись розслідуванням. І все було б дійсно логічно, якби не одне але: адже майже всі черкаські журналісти та громадські діячі здогадуються, хто може бути автором даного пакуночка. Це один із абсолютно безпечних “божих людей” Черкас, що понад 15 років розносить свої “записи” офісами. До нього звикли, всі слухають його “аргументи” і “аналітичні висновки” і обіцяють обов’язково все розглянути і передати “куди треба”, як він просить», – зазначає видання «Дзвін».

«Тож можна зробити висновок: чи то нардеп Голуб дуже переляканий чи то прагне піару будь-якою ціною, створюючи інформаційні повідомлення на пустому місці. І не просто, а доводить все до абсурду і повної істерії, так що його реакція на листи «божих людей» викликає занепокоєння щодо психічного здоров’я самого нардепа», – жартома пише видання «Дзвін», при цьому, публікуючи згортки, які і їм заносив «божий чоловік».

Редакція сайту «Прочерк» також має подібні пакунки від громадянина Черкас, який так злякав нардепа… То кого ж притягатимуть до відповідальності?

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