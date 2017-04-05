На сесії облради - бійка. Гайовича скинули з трибуни (доповнено)

На засіданні сесії Черкаської облради знову сталась сутичка. Активісти та АТОвці, які блокували трибуну облради заявили, що не дадуть депутатам продовжувати роботу.
- Я, як людина, яка воювала, не можу дозволити вам продовжувати цей фарс, - сказав представник «Національного корпусу» Дмитро Кухарчук.
За його словами, активісти не дозволять депутатам працювати, поки ті не проголосують за звернення до уряду щодо блокади торгівлі з окупантами.
Після цього сталась сутичка. Заступник голови облради Гайович закликав до продовження сесія, після чого його зняли з трибуни та зав'язалась бійка.
Відео порталу "Інфоміст".реклама
Чому в такому разі, ця вся армія черкаських патріотів не їде воювати з ворогом, а займається тільки торговими питаннями??? На окупованій території залишилися українські громадяни у яких немає коштів виїхати звідти і російські патріоти "руського мира". Чому російські їдуть за тисячи кілометрів і воюють за Донбас, а українські по тилам трибуни блокують?