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На сесії облради - бійка. Гайовича скинули з трибуни (доповнено)

05 квітня 2017, 11:12 Новини Черкас та Черкаської області

На засіданні сесії Черкаської облради знову сталась сутичка. Активісти та АТОвці, які блокували трибуну облради заявили, що не дадуть депутатам продовжувати роботу.

- Я, як людина, яка воювала, не можу дозволити вам продовжувати цей фарс, - сказав представник «Національного корпусу» Дмитро Кухарчук.

За його словами, активісти не дозволять депутатам працювати, поки ті не проголосують за звернення до уряду щодо блокади торгівлі з окупантами.

Після цього сталась сутичка. Заступник голови облради Гайович закликав до продовження сесія, після чого його зняли з трибуни та зав'язалась бійка.

Відео порталу "Інфоміст".

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Коментарі  

 
+7 #2 Памятник 05.04.2017 12:50
Ботнар - війна не закінчується, люди і черкащани гинуть.
Чому в такому разі, ця вся армія черкаських патріотів не їде воювати з ворогом, а займається тільки торговими питаннями??? На окупованій території залишилися українські громадяни у яких немає коштів виїхати звідти і російські патріоти "руського мира". Чому російські їдуть за тисячи кілометрів і воюють за Донбас, а українські по тилам трибуни блокують?
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+9 #1 Навіщо?! 05.04.2017 11:21
Дмитро! Ти непогана людина і патріот, але зривати сесію за сесією - це вже просто маразм!
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