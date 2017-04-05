На сесії облради - бійка. Гайовича скинули з трибуни (доповнено)

На засіданні сесії Черкаської облради знову сталась сутичка. Активісти та АТОвці, які блокували трибуну облради заявили, що не дадуть депутатам продовжувати роботу.



- Я, як людина, яка воювала, не можу дозволити вам продовжувати цей фарс, - сказав представник «Національного корпусу» Дмитро Кухарчук.

За його словами, активісти не дозволять депутатам працювати, поки ті не проголосують за звернення до уряду щодо блокади торгівлі з окупантами.

Після цього сталась сутичка. Заступник голови облради Гайович закликав до продовження сесія, після чого його зняли з трибуни та зав'язалась бійка.

Відео порталу "Інфоміст".

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