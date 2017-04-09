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Майборода очолила Жіночу Демократичну Мережу

09 квітня 2017, 09:00 Новини Черкас та Черкаської області

16-17 березня в м. Києві відбулись Установчі збори українського відділення Жіночої Демократичної Мережі - глобальної ініціативи Міжнародного Республіканського інституту (США).

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В Установчих зборах прийняло участь 52 жінки-депутатки місцевих рад. Мета діяльності організації - збільшення представництва жінок в місцевих органах влади шляхом запровадження гендерних квот на рівні виборчого законодавства: не менше 40% місць в виборчих списках мають бути особами однієї статі за прикладом Польщі, скандинавських країн.

Перед депутатками виступила в.о. міністра охорони здоров`я Уляна Супрун, яка закликала жінок-депутаток взяти під контроль проведення медичної реформи на місцях.

Координатором Мережі обрано Любов Майбороду - депутата Черкаської облради 4-х скликань; заступниками - Ганну Давиденко - депутата Вінницької міськради та Ірину Славову - депутата Мелітопольської міськради.

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Коментарі  

 
0 #7 прохожий 10.04.2017 09:17
Цитую Сергій:
Бажаю успіху! Вам і Уляні Супрун!

Не успіху бажати Уляні Супрун, а гнати цю ........у з України, яка займається геноцидом українського народу.
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0 #6 депутат 10.04.2017 09:09
Важливо, щоб ці жінки, які дають життя, дбали про свій народ, як про власних дітей і жодним чином метою їхньої діяльності не стало самозбагачення. В добрий путь.
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+1 #5 Сергій 09.04.2017 18:09
Бажаю успіху! Вам і Уляні Супрун!
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+3 #4 Сидоров. 09.04.2017 18:08
Цитую федор принципиальный:
Чем эти жиночки будут заниматься ?


Їй бо не знаю.Якісь гроші будуть тратити.З якою ціллю невідомо. Та й час такий знайшли , для цього дійства.
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0 #3 федор принципиальный 09.04.2017 12:26
Чем эти жиночки будут заниматься ?
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+2 #2 За реформи 09.04.2017 09:51
Майборода зможе
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+2 #1 До речі 09.04.2017 09:34
Вдалий грант підвернувся
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