Майборода очолила Жіночу Демократичну Мережу

16-17 березня в м. Києві відбулись Установчі збори українського відділення Жіночої Демократичної Мережі - глобальної ініціативи Міжнародного Республіканського інституту (США).



В Установчих зборах прийняло участь 52 жінки-депутатки місцевих рад. Мета діяльності організації - збільшення представництва жінок в місцевих органах влади шляхом запровадження гендерних квот на рівні виборчого законодавства: не менше 40% місць в виборчих списках мають бути особами однієї статі за прикладом Польщі, скандинавських країн.

Перед депутатками виступила в.о. міністра охорони здоров`я Уляна Супрун, яка закликала жінок-депутаток взяти під контроль проведення медичної реформи на місцях.

Координатором Мережі обрано Любов Майбороду - депутата Черкаської облради 4-х скликань; заступниками - Ганну Давиденко - депутата Вінницької міськради та Ірину Славову - депутата Мелітопольської міськради.

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