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Підозрюваного у вбивстві Василя Сергієнка триматимуть під вартою

12 квітня 2017, 20:13 Новини Черкас та Черкаської області

Тримання під вартою – саме такий запобіжний термін обрали для підозрюваного у вбивстві відомого журналіста з Корсунь-Шевченківського Василя Сергієнка. Про це інформує журналіст "Прочерку".

Чоловіка, який зареєстрований в Києві, сьогодні затримали в Київській області. За його словами, там він прожив два роки. Дружини та дітей не має.

Сам підозрюваний просив у суду обрати для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з використанням електронного браслету. Однак суд вирішив обрати для нього тримання під вартою на 60 днів.

За вчинення інкримінованих злочинів останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

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