Підозрюваного у вбивстві Василя Сергієнка триматимуть під вартою

Тримання під вартою – саме такий запобіжний термін обрали для підозрюваного у вбивстві відомого журналіста з Корсунь-Шевченківського Василя Сергієнка. Про це інформує журналіст "Прочерку".
Чоловіка, який зареєстрований в Києві, сьогодні затримали в Київській області. За його словами, там він прожив два роки. Дружини та дітей не має.
Сам підозрюваний просив у суду обрати для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з використанням електронного браслету. Однак суд вирішив обрати для нього тримання під вартою на 60 днів.
За вчинення інкримінованих злочинів останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.реклама