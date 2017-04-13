Бондаренко: «Нічого, крім політики, у ситуації з «Азотом» немає»

«Нічого, крім політики, у ситуації з ПАТ «Азот» немає», – так міський голова Черкас Анатолій Бондаренко прокоментував вимушену зупинку потужностей хімічного підприємства, зокрема, з виробництва мінеральних добрив через відсутність лімітів на газ. Про це інформує офіційний сайт міськради.

– Це – не економіка. На жаль, мені не зрозумілі дії керівництва країни з цього приводу. Через зупинку ПАТ «Азот» у Черкасах та підприємств цієї корпорації по Україні – близько 20 тисяч людей лишаться без роботи, серед яких – 4,5 тисячі – черкащан. У кожного з них є родини, які таким чином опиняться у скрутній ситуації. У цілому ми солідарні з вимогами колективу, і вважаємо, що потрібно відновити роботу ПАТ «Азот». Адже поки підприємство стоїть, російські добрива заходять на український ринок, – наголосив Анатолій Васильович.

За його словами, для економіки Черкас це теж надзвичайно великий удар. Через зупинку цього хімічного гіганта обласний центр недоотримає у вигляді податків близько 37 мільйонів гривень у рік.

Також міський голова повідомив, що ситуація на ПАТ «Азот» могла спровокувати зупинку роботи міських очисних споруд, для технологічного процесу яких все ж потрібні незначні обсяги газу.

Проте за сприяння міської влади усі ці питання вже вирішено з «Черкасигаз».

Водночас Анатолій Бондаренко зазначив, що місто готове прийняти у комунальну власність очисні споруди.

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