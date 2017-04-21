У черкаському ОСББ загородилися парканом та встановлюють пропускну систему

Де власність мешканців будинку, а де територія громади міста? У цьому питанні на прикладі черкаського ОСББ ще доведеться розібратися юристам. Тим часом об’єднання співвласників будинку не може дійти згоди. Мешканці двох під’їздів виступили проти рішення голови правління огородити парканом територію навколо їхнього будинку та встановити пункт охорони. Кажуть, що така ініціатива зовсім не в їхніх інтересах, а навпаки – додає незручностей та ще й б’є по гаманцю. Крім того, мешканці міста не зможуть пересуватися крізь двір, як це робили раніше. Про конфлікт дізнавався сайт vikka.ua.



"Ключі до електронних замків хвірток будуть продаватися лише членам ОСББ, у яких немає заборгованостей і в кількості, що відповідає кількості прописаних. Брелоки від автоматики воріт будуть продані відповідно до кількості гаражів і паркувальних місць у дворі. Функцію допуску на територію машин швидкої допомоги, ДСНС, поліції, листонош будуть виконувати охоронці, прийняті в штат автокооперативу, згідно з рішенням зборів автокооперативу "Чесма 2003". Вартість ключа 15 грн, вартість брелока 250 грн", – йдеться у зверненні голови ОСББ "Гоголя 221" Юрія Котолупа до мешканців будинку.

Такі радикальні заходи деякі мешканці сприйняли як тиск та повне ігнорування їхніх інтересів. Одна з жителів ОСББ розмістила у соціальній мережі справжній крик по допомогу.

"ОСББ "Гоголя 221" огородили парканом і скоро ми не зможемо потрапити додому", – написала мешканка будинку Алла Косвіна.

За її словами, ініціативність голови об’єднання лякає її та сусідів. Каже, що їм доведеться оплачувати не тільки встановлення паркану, а й утримання охорони. Аби не допустити встановлення паркану та пропускної системи, вона зібрала підписи мешканців двох під'їздів.

"Ціна питання – 54 грн з квартири щомісяця та разова інвестиція на паркан, двоє хвірток та воріт з автоматикою, комп’ютер з монітором, три комплекти форми для охорони, прожектор, монітор. Ці витрати не виправдані та не актуальні. У нас тече дах, треба замінювати віконні блоки у під’їздах", – йдеться у зверненні до голови правління, яке підписали мешканці двох з восьми під’їздів будинку.

Юрій Котолуп вже другий голова зазначеного ОСББ. Він змінив на посту свого попередника Володимира Барабаша.

За його словами, на такі радикальні заходи він пішов, враховуючи велику заборгованість деяких мешканців. А також щоб розібратися з кількістю реально проживаючих у квартирах осіб.

"Це впливає на кількість спожитої гарячої води, а також стимулюватиме боржників. Деякі не платять по 3 роки, а деякі мають заборгованість за утеплення з 2015 року розміром до 10 тис. грн", – пояснив Юрій Котолуп.

До гарячої дискусії щодо об'єднання долучилися члени інших ОСББ. Ті здебільшого пропонували розібратися у питанні в межах закону та мирно зняти протиріччя.

Крім того, спірним залишається той нюанс, що паркан загородив прохід через двір для інших жителів міста. Тож без перевірки на законність у ситуації не розібратися.

"Там складна ситуація. Люди змінили керівника ОСББ. Він виявився надто рішучим та наполегливим. Мешканці мають самі розбиратись на загальних зборах. А щодо права співвласників будинку загородити прохід через свій двір для решти черкасів – тут слово за юристами", – пояснив головний спеціаліст відділу сприяння ОСББ Черкаської міської ради Юрій Кучеренко.

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