В ОДА триває службове розслідування через колотнечу з управлінням культури

Згідно з розпорядженням голови ОДА від 20 квітня, нині триває службове розслідування щодо ситуації, озвученої днями в перерві сесійного засідання облради депутатами-«свободівцями». Про результати буде повідомлено по завершенню, інформує "Прочерку" прес-секретар голови Черкаської облдержадміністрації Вікторія Курченко.

Нагадаємо, що нині в ОДА незрозуміла ситуація з управлінням культури та взаємозв’язків з громадськістю. «Є старе не ліквідоване управління культури, де чиновники самі себе призначили головами ліквідаційної комісії, є управління культури та взаємозв’язків з громадськістю, що з’явилося після майдану, і ще є департамент культури, зареєстрований у ЦНАПі», – идивувалися «свободівці» та інформували журналістів, що поверхневий огляд документів свідчить про «певні незрозумілі дії», натякаючи на корупцію. «Свободівці» причетними до діянь називали представника управління культури Сухового та заступника голови ОДА Овчаренко.

У свою чергу, заступник голови ОДА Сергій Овчаренко зазначив, що сам був ініціатором перевірки після подібних заяв зі згадуванням його прізвища.

– Злочини корупційного забарвлення характеризуються як мінімум умислом, отриманням вигоди з корисливими мотивами. Якщо таких кваліфікованих ознак немає то в чім річ? Щоб когось звинувачувати, треба мати докази і як юристу мені дуже неприємно чути такі заяви. але, можливо скоро ми дізнаємося, кому це насправді потрібно було, – зазначив Овчаренко.

Олег Островський поки не вдається в деталі конфлікту. Журналісту він коротко повідомив, якщо раніше війна була підкилимною, то тепер перейшла в більш публічне русло. Йому ж шкода лише людей, з якими він працював, і які тепер також переживають через цю ситуацію.

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