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В ОДА триває службове розслідування через колотнечу з управлінням культури

24 квітня 2017, 13:48 Новини Черкас та Черкаської області

Згідно з розпорядженням голови ОДА від 20 квітня, нині триває службове розслідування щодо ситуації, озвученої днями в перерві сесійного засідання облради депутатами-«свободівцями». Про результати буде повідомлено по завершенню, інформує "Прочерку" прес-секретар голови Черкаської облдержадміністрації Вікторія Курченко.

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Нагадаємо, що нині в ОДА незрозуміла ситуація з управлінням культури та взаємозв’язків з громадськістю. «Є старе не ліквідоване управління культури, де чиновники самі себе призначили головами ліквідаційної комісії, є управління культури та взаємозв’язків з громадськістю, що з’явилося після майдану, і ще є департамент культури, зареєстрований у ЦНАПі», – идивувалися «свободівці» та інформували журналістів, що поверхневий огляд документів свідчить про «певні незрозумілі дії», натякаючи на корупцію. «Свободівці» причетними до діянь називали представника управління культури Сухового та заступника голови ОДА Овчаренко.

У свою чергу, заступник голови ОДА Сергій Овчаренко зазначив, що сам був ініціатором перевірки після подібних заяв зі згадуванням його прізвища.

– Злочини корупційного забарвлення характеризуються як мінімум умислом, отриманням вигоди з корисливими мотивами. Якщо таких кваліфікованих ознак немає то в чім річ? Щоб когось звинувачувати, треба мати докази і як юристу мені дуже неприємно чути такі заяви. але, можливо скоро ми дізнаємося, кому це насправді потрібно було, – зазначив Овчаренко.

Олег Островський поки не вдається в деталі конфлікту. Журналісту він коротко повідомив, якщо раніше війна була підкилимною, то тепер перейшла в більш публічне русло. Йому ж шкода лише людей, з якими він працював, і які тепер також переживають через цю ситуацію.

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Коментарі  

 
+3 #11 Рыло нарыло 24.04.2017 20:43
А вообще, поинтересовалис ь бы СМИ, с какой дури меньше чем через год из управы культуры и СМИ решили сделать департамент. Ведь недавно лишь одну управу на другую поменяли. Не иначе чтоб Островского скинуть.Несговорчивый оказался?
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+3 #10 Рыло нарыло 24.04.2017 20:37
Цитую Питаннячко:
Цікаво, скільки занесли у владні кабінети, щоб це неосвічене непорозуміння було призначено на посаду очільника управління культури та ще й зв"язків зі ЗМІ. ЗМІ, вас від таких зв"язків не коробить???

За кого занесли, а за Овча и завезли. Телегой. Потому то и позорит всех своим невежеством. Да ещё и ручки шаловливые.
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+1 #9 Перекладач 24.04.2017 19:45
Цитую Журналіст:
Цитую Питаннячко:
управління культури та ще й зв"язків зі ЗМІ. ЗМІ, вас від таких зв"язків не коробить???
Якби ще ти, "Питаннячко", запитала, чи не коробить нас те, що Курево посовітувала зробить культуру і Зміни одним управлінням!

У невеселій темі прогнилої ОДА - найвеселіший коментар вийшов)
Ти, Журналіст, коли з айфона пишеш - слідкуй, щоб ЗМІ не ставали Змінами, а Курченко - Куревом (я ж правильно зрозумів?) :lol: :lol: :lol:
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+2 #8 Журавка 24.04.2017 18:29
Цитую Питаннячко:
Цікаво, скільки занесли у владні кабінети, щоб це неосвічене непорозуміння було призначено на посаду очільника управління культури та ще й зв"язків зі ЗМІ. ЗМІ, вас від таких зв"язків не коробить???



Островский единственный кто из того кодла, в ОДА зашёл по конкурсу,а не папа привёл за капусту .
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+11 #7 черкащанка 24.04.2017 18:04
Балабол В ОТСТАВКУ!!!!!!! !!!!!!!!!! Не позорься!!! :-x :-x :-x
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+20 #6 Журавка 24.04.2017 17:36
А какой вы ещё комментарий хотели ?Что б он на прямую назвал имена ?Все и так всем понятно.Вы лучше задайте вопросы Суховому и Овчаренко!
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+24 #5 Журналіст 24.04.2017 17:32
Цитую Питаннячко:
ЗМІ, вас від таких зв"язків не коробить???
Мене коробить, що над цим напрямком куратором Овчаренко - колишній прокурорський, мажор, поставлений папою-мільйонером.
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+18 #4 Журналіст 24.04.2017 17:28
Цитую Питаннячко:
управління культури та ще й зв"язків зі ЗМІ. ЗМІ, вас від таких зв"язків не коробить???
Якби ще ти, "Питаннячко", запитала, чи не коробить нас те, що Курево посовітувала зробить культуру і Зміни одним управлінням!
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-8 #3 Питаннячко 24.04.2017 17:02
Цікаво, скільки занесли у владні кабінети, щоб це неосвічене непорозуміння було призначено на посаду очільника управління культури та ще й зв"язків зі ЗМІ. ЗМІ, вас від таких зв"язків не коробить???
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+16 #2 Не юрист ти! 24.04.2017 15:16
Тупішого коментаря ще не бачив: чинуша, якого звинувачують у тому, що він сам себе призначав головою ліквідкомісіі, не тільки тупить, що вже цим вчинив неправомірні діі - то він ще й зізнається, що сам призначив своїх людей перевірити свої дії! Приберіть вже кудись цього Іванушку :-x
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