Міський голова та секретар міськради влаштували промоакцію (ФОТО)

3-го та 5-го травня «Черкаські Мавпи» у рамках бронзової серії прийматимуть «Дніпро». Наразі рахунок у серії до п’яти перемог – 1:1. Це означає, що у разі позитивного підсумку двох найближчих ігор «Мавпи» зможуть вперше у своїй історії здобути нагороди чемпіонату України.



Відомі чиновники міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та секретар черкаського міськради - Олександр Радуцький біля місця продажу квитків влаштували потужну промоакцію.

Попри сезонний VIP абонемент обидва палкі уболівальники черкаського клубу купили квитки для своїх друзів. Анатолій Бондаренко прийшов з двома своїми доньками.

Спочатку інформація про матч для перехожих, а вже після цього подарунки.

Презентами стали квитки на гру, яка стартує у черкаському ПС «Будівельник» 3-го травня, о 19:00. Радуцький та Бондаренко роздали близько 20 квитків, що заздалегідь придбали для черкащан, яким цього дня пощастило опинитися у потрібний час у потрібному місці.

Про це інформує прес-служба БК

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