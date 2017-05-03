Названі переможці в 4 об’єднаних територіальних громадах Черкаської області

На виборах міського голови Шполянської об’єднаної територіальної громади переміг діючий міський голова Шполи Сергій Володимирович Кравченко, значно випередивши своїх найближчих конкурентів. За його кандидатуру свої голоси віддали близько 80% виборців.За підсумками голосування головою Ротмістрівської ОТГ став Володимир Іванович Ховайба – чинний сільський голова с.Мельниківка Смілянського району, 1957 року народження, освіта професійно-технічна, позапартійний. У голосуванні взяло участь 1795, або 56,5 відсотка виборців від їх загальної кількості.Переконливу перемогу на перших виборах Селищенського сільського голови Корсунь-Шевченківського району отримала Рябошапка Галина Іванівна, 1958 року народження, освіта середня-спеціальна, позапартійна, діюча сільський голова Селищенської сільської ради. До списку виборців було включено 1921 виборців. Голоси за Галину Іванівну віддали 695 осіб, що становить 64 % від числа виборців, що взяли участь у голосуванні.Цього дня проведено також перші вибори Степанецького сільського голови Канівського району. У голосуванні взяло участь 2821, або 63,6 відсотка виборців від їх загальної кількості. Вони віддали перевагу Яременку Олександру Івановичу, 1979 року народження, освіта вища, позапартійний, завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Канівського відділення Черкаської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби.30 квітня 2017 року відбулися також позачергові вибори ряду сільських голів.Так, у Тальнівському районі жителі с. Глибочок обрали головою Мельника Василя Григоровича, 1956 року народження, освіта вища, позапартійний. До списку виборців було включено 482 виборці. У голосуванні взяло участь 334, або 69,3 відсотка виборців від їх загальної кількості.На Драбівщині за результатами позачергових виборів Безбородьківським сільським головою обрано Горонович Катерину Миколаївну, 1971 року народження, освіта базова вища, позапартійна, завідувачка центральним складом запчастин ПрАТ «Безбородьківська АВКФ».Виконавчий апарат обласної ради