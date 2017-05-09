Черкаські оперативники виявили у жительки черкас гвинтівку мосіна та шаблю (фото, відео)

Зброю жінка зберігала в своєму помешканні. Правоохоронцям вона пояснила, що зброя належить її покійному чоловіку. За фактом незаконного зберігання зброї відкрито кримінальне провадження.
До оперативних працівників черкаської поліції надійшла інформація, що 35-річна жителька міста Черкаси зберігає в своєму домоволодінні зброю. Дійсно, в помешканні жінки було виявлено елемент гвинтівки «Мосіна» (ствол з ударно-спусковим механізмом) та шаблю часів Великої Вітчизняної війни. Правоохоронцям жінка пояснили, що виявлена зброя належала її 51-рчному покійному чоловіку.
За даним фактом слідчим відділом Черкаського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зброя вилучена та направлена на дослідження.
Сектор комунікації поліції Черкаської області
Це потрібно роз'яснити отому дядькові, який розповідає на відео.
Відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України кримінальна відповідальніст ь настає лише за носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Тобто, за зберігання холодної зброї, в даному випадку шаблі, кримінальна відповідальніст ь не передбачена, а тому жінка є невинуватою.
Так якість навчання у школах і вузах настільки низька, що журналіст пише з помилками.І це вважається нормою. Колись були такі посади, як корректор тексту. Прочерку треба ввести цю посаду. Читати часом неможливо.