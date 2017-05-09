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Черкаські оперативники виявили у жительки черкас гвинтівку мосіна та шаблю (фото, відео)

09 травня 2017, 14:12 Новини Черкас та Черкаської області

Зброю жінка зберігала в своєму помешканні. Правоохоронцям вона пояснила, що зброя належить її покійному чоловіку. За фактом незаконного зберігання зброї відкрито кримінальне провадження.

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До оперативних працівників черкаської поліції надійшла інформація, що 35-річна жителька міста Черкаси зберігає в своєму домоволодінні зброю. Дійсно, в помешканні жінки було виявлено елемент гвинтівки «Мосіна» (ствол з ударно-спусковим механізмом) та шаблю часів Великої Вітчизняної війни. Правоохоронцям жінка пояснили, що виявлена зброя належала її 51-рчному покійному чоловіку.

За даним фактом слідчим відділом Черкаського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зброя вилучена та направлена на дослідження.

Сектор комунікації поліції Черкаської області

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Коментарі  

 
0 #8 Погляд зі сторони 09.05.2017 23:02
Цитую Грамотність - все гірша!:
Мосін - це прізвище зброяра, який створив гвинтівку - відповідно, пишеться з великої літери - у заголовку, і без лапок - у самій статті. :D

Це потрібно роз'яснити отому дядькові, який розповідає на відео.
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0 #7 Погляд зі сторони 09.05.2017 22:58
Хіба це зброя - просто іржаве залізяччя. Невже беззахисну жінку притягнуть до відповідальност і? Зброю потрібно вилучати справжню і у справжніх злочинців.
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0 #6 Пенсіонер 09.05.2017 22:51
Цитую Реаліст:
Шабля ще може бути визнаною холодною зброєю, а от шматок ржавого заліза, який залишився від "мосінки" називати зброєю може тільки повний остолоп. Для цього і експертиза не потрібна.

Відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України кримінальна відповідальніст ь настає лише за носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Тобто, за зберігання холодної зброї, в даному випадку шаблі, кримінальна відповідальніст ь не передбачена, а тому жінка є невинуватою.
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0 #5 Сидоров. 09.05.2017 21:27
Цитую Грамотність - все гірша!:
Мосін - це прізвище зброяра, який створив гвинтівку - відповідно, пишеться з великої літери - у заголовку, і без лапок - у самій статті. :D

Так якість навчання у школах і вузах настільки низька, що журналіст пише з помилками.І це вважається нормою. Колись були такі посади, як корректор тексту. Прочерку треба ввести цю посаду. Читати часом неможливо.
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+5 #4 Громадянин 09.05.2017 18:27
Не факт, що вилучений елемент гвинтівки придатний для стрільби, тобто не являється вогнепальною зброєю, а за зберігання холодної зброї (шаблі) кримінальна відповідальніст ь законодавством не передбачена. Проте, вже зараз поліціянти стверджують, що зброю жінка зберігала незаконно, хоча насправді вона до неї ніякого відношення не мала, оскільки зброя належала її покійному чоловікові. Незрозуміло, яким чином поліціянти вилучили в помешканні зброю, адже обшуку не було. Скоріш за все жінка сама видала поліцейським елемент гвинтівки та шаблю, що також виключає кримінальну відповідальніст ь.
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+6 #3 Сидоров. 09.05.2017 15:45
Визначна операція проведена. Розкурочені елементи іржавої гвинтівки , з якої вистрелити ну ніяк не можна і іржава шаблюка.То не є зброя, то є металобрухт. Але ж по місту купа незареєстровано ї бойової зброї на руках. То де новини про неї.
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+8 #2 Реаліст 09.05.2017 14:24
Шабля ще може бути визнаною холодною зброєю, а от шматок ржавого заліза, який залишився від "мосінки" називати зброєю може тільки повний остолоп. Для цього і експертиза не потрібна.
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+6 #1 Грамотність - все гірша! 09.05.2017 14:16
Мосін - це прізвище зброяра, який створив гвинтівку - відповідно, пишеться з великої літери - у заголовку, і без лапок - у самій статті. :D
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