Черкаські оперативники виявили у жительки черкас гвинтівку мосіна та шаблю (фото, відео)

Зброю жінка зберігала в своєму помешканні. Правоохоронцям вона пояснила, що зброя належить її покійному чоловіку. За фактом незаконного зберігання зброї відкрито кримінальне провадження.

До оперативних працівників черкаської поліції надійшла інформація, що 35-річна жителька міста Черкаси зберігає в своєму домоволодінні зброю. Дійсно, в помешканні жінки було виявлено елемент гвинтівки «Мосіна» (ствол з ударно-спусковим механізмом) та шаблю часів Великої Вітчизняної війни. Правоохоронцям жінка пояснили, що виявлена зброя належала її 51-рчному покійному чоловіку.

За даним фактом слідчим відділом Черкаського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зброя вилучена та направлена на дослідження.

Сектор комунікації поліції Черкаської області

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