У прокуратурі розповіли про деталі затримання поліцейського на хабарі

У четвер, 11 травня 2017 року, слідчим відділом прокуратури Черкаської області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Черкаській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління Служби безпеки України в Черкаській області викрито під час отримання неправомірної вигоди в сумі 1 500 грн. начальника відділення одного з територіальних відділень поліції області, який систематично вимагав у одного з місцевих жителів неправомірну вигоду за провадження діяльності, пов’язаної з незаконним прийманням металобрухту та непритягнення останнього до адміністративної діяльності.







За вказаним фактом прокуратурою області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На цей час у вказаному кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, затримання особи та обрання їй запобіжного заходу.

Довідково: за вчинений злочин правоохоронцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна, інформує прес-служба прокуратури

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