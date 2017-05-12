«Сидіть тихо і працюйте», - Радуцький – депутату

На сесії Черкаської міськради між секретарем міськради Олександром Радуцьким та депутатом Павлом Карасем виникла словесна перепалка. Про це інформує журналіст «Прочерку».



Зокрема, депутат Карась був незадоволений тим, що на його думку, поважних причин для скликання позачергової сесії не було. Натомість Олександр Радуцький відповів, що Павло Миколайович почав передвиборчу кампанію, претендуючи на посаду міського голови або народного депутата.

Пізніше Павло Карась заявив, що здогадується, що сесія була скликана не з волі міського голови чи секретаря міськради…

Після цього Радуцький заявив, звернувшись до Карася:

-Я не пошкодую час і ваша передвиборча кампанія закінчиться. Сидіть тихо і працюйте!, - сказав Радуцький.

На це Карась відповів посмішкою.

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