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«Сидіть тихо і працюйте», - Радуцький – депутату

12 травня 2017, 11:23 Новини Черкас та Черкаської області

На сесії Черкаської міськради між секретарем міськради Олександром Радуцьким та депутатом Павлом Карасем виникла словесна перепалка. Про це інформує журналіст «Прочерку».

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Зокрема, депутат Карась був незадоволений тим, що на його думку, поважних причин для скликання позачергової сесії не було. Натомість Олександр Радуцький відповів, що Павло Миколайович почав передвиборчу кампанію, претендуючи на посаду міського голови або народного депутата.

Пізніше Павло Карась заявив, що здогадується, що сесія була скликана не з волі міського голови чи секретаря міськради…

Після цього Радуцький заявив, звернувшись до Карася:

-Я не пошкодую час і ваша передвиборча кампанія закінчиться. Сидіть тихо і працюйте!, - сказав Радуцький.

На це Карась відповів посмішкою.

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Коментарі  

 
0 #4 Петро 12.05.2017 12:49
Радуцький клоун
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+1 #3 Світлана 12.05.2017 12:32
Ужас! И вот это лицо (лицо?) управляет городом. Интеллект прошел мимо него.
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+1 #2 Ант 12.05.2017 12:10
У Радуцького манія величі
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0 #1 ДЕН РУБЬЧЕНКО 12.05.2017 12:01
САША Я ХОТЯ БУХАЮ, НО ЗА МАМИНЫ ЛОРЫ ДЕНЕЖКИ, А ТЫ НАЖИРАЕШЬСЯ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА
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