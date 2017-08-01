Департамент архітектури не підтримав петицію проти забудови набережної

Департамент архітектури Черкаської міської ради підготував проект рішення Черкаської міської ради про відмову підтримати електронну петицію про недопущення забудови мікрорайону Митниця, - інформує сайт «Про все».

Відповідний документ продемонстрував присутнім секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький.

- Ось уже готовий проект рішення, підготовлений Артуром Савіним керівником департаменту архітектури і будівництва. В ньому одразу прописано "не підтримати електронну петицію від 12.07.2017 проти забудови набережної річки Дніпро у м. Черкаси". Це саме та петиція, за яку необхідна кількість голосів була зібрана за три дні замість необхідних 30 днів, - зазначив Радуцький.

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