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Департамент архітектури не підтримав петицію проти забудови набережної

01 серпня 2017, 10:30 Новини Черкас та Черкаської області
Департамент архітектури Черкаської міської ради підготував проект рішення Черкаської міської ради про відмову підтримати електронну петицію про недопущення забудови мікрорайону Митниця, - інформує сайт «Про все».

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Відповідний документ продемонстрував присутнім секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький.

- Ось уже готовий проект рішення, підготовлений Артуром Савіним керівником департаменту архітектури і будівництва. В ньому одразу прописано "не підтримати електронну петицію від 12.07.2017 проти забудови набережної річки Дніпро у м. Черкаси". Це саме та петиція, за яку необхідна кількість голосів була зібрана за три дні замість необхідних 30 днів, - зазначив Радуцький.

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Коментарі  

 
0 #1 Щука 01.08.2017 12:24
Якщо не забудується, цікаво що там буде? мабуть непрохідні чагарники, засрані і застяні, і виючі вовки! Тещо і є зараз.
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