Департамент архітектури не підтримав петицію проти забудови набережної

Відповідний документ продемонстрував присутнім секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький.
- Ось уже готовий проект рішення, підготовлений Артуром Савіним керівником департаменту архітектури і будівництва. В ньому одразу прописано "не підтримати електронну петицію від 12.07.2017 проти забудови набережної річки Дніпро у м. Черкаси". Це саме та петиція, за яку необхідна кількість голосів була зібрана за три дні замість необхідних 30 днів, - зазначив Радуцький.
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