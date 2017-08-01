В Оршанці масово потруїлись діти

У селищі Оршанець зареєстровано групове захворювання з ознаками кишкової інфекції серед учасників Всеукраїнського збору «Джура-Прикордонник», внаслідок якого постраждало 8 дітей та підлітків. Про це повідомляють в Управлінні Держпродспоживслужби в м. Черкасах.

Всі постраждалі впродовж 26.07.-28.07.2017 звернулись за медичною допомогою до КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» Черкаської міської ради, попередні діагнози: гострий гастроентероколіт неясного ґенезу, харчова токсикоінфекція нез’ясованої етіології, стан середньої важкості. Госпіталізовано 2 особи, решта 6 осіб відмовились від госпіталізації.

Загалом 22-29.07.2017 на Всеукраїнському зборі «Джура-Прикордонник» перебуває 160 дітей та 96 вихователів. Організатори збору та організатор харчування дітей та дорослих, які перебувають на зборі - ФОП Баранова Н.А. до органів Держпродспоживслужби області щодо погодження місця та умов розташування і харчування учасників, погодження перспективного меню тощо не зверталися.

Фахівцями управління Держпродспоживслужби в м. Черкасах проведено санітарно-епідеміологічне обстеження об’єктів, задіяних у проведенні Всеукраїнського збору «Джура-Прикордонник» за адресою: м. Черкаси, селище Оршанець, вулиця підполковника Красніка, 1 та орендованого ФОП Барановою Н.А. харчоблоку «Східноєвропейського університету» за адресою: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, працівників. В ході перевірки харчоблоку ФОП Баранової Н.А. виявлено суттєві порушення законодавства про безпечність харчових продуктів, санітарних норм і правил. Зокрема, харчоблок не зареєстрований в державному реєстрі потужностей операторів ринку з обігу харчових продуктів відповідно до ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимогу до безпечності та якості харчових продуктів», не організовано проведення виробничого мікробіологічного лабораторного контролю безпечності харчових продуктів та готових страв відповідно до вимог санітарного законодавства, окремі приміщення харчоблоку потребують ремонту, виявлені пошкодження маркування та поверхні частини інвентарю харчоблоку.

В зв’язку із зазначеним Держпродспоживслужбою області видано розпорядження про тимчасове призупинення експлуатації харчоблоку ФОП Баранової Н.А., складено протокол про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Відповідні матеріали передані до Національної поліції, проінформовано голову облдержадміністрації, міського голову м.Черкаси. Підготовлено матеріали для передачі до суду.

З метою виявлення причин спалаху, ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводяться лабораторні дослідження зразків харчових продуктів, питної води, гігієнічних змивів з об’єктів довкілля, бактеріологічне обстеження персоналу харчоблоку ФОП Баранова Н.А. та їдальні на носійство ротавірусів та кишкову групу інфекцій.

На даний час проведення комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів триває. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

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