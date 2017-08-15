«Нас продали як худобу», – зізнається депутат Черкаської міськради

Вчора на засіданні ради Черкаської міської організації «Укроп» було прийнято рішення про добровільне припинення членства 2/3 членів черкаської міської організації «Укроп», в тому числі голів міської та обласної організацій, членів рад цих організацій. Про це депутат Черкаської міськради Руслан Зоря інформує у «Фейсбуці».





«Причина – керівництво партії (сподіваємось тимчасове) продали нас (обміняли) як худобу на користь партії «Батьківщина». Зрадили всіх патріотів і волонтерів, які два роки тому створили партію. Укроп – це партія справжніх патріотів, учасників війни на сході України, волонтерів. Ми намагались збудувати демократичну партію європейського типу. Люди повірили нам, результатом чого стало 4 місце на місцевих виборах 2015 року. Але, на жаль, разом з патріотами в партію прийшло багато пристосуванців, брехливих, лицемірних зрадників. Вони після арешту Геннадія Корбана шляхом обману захопили керівництво в партії. Маючи надію на реванш Геннадія Олеговича, ми зберігали вірність партії та її ідеям. Проте всьому є межа», – заявив Руслан Зоря.

«Спочатку керівником обласного координаційного штабу з виборів в ОТГ було призначено Михайла Бінусова (зв'язок між Михайлом Бінусовим і Михайлом Мушієком – очевидний) який зрадив партію через 3 місяці після обрання депутатом. За що і був виключений з фракції. А після цього нас намагались змусити знехтувати інтересами наших виборців та не голосувати за відставку виконкому, а коли ми відмовились, нам винесли догану. Після цього ми просто не могли залишатись в цій партії, яка на жаль перетворилась в звичайний політичний проект. В той же час ми зберігаємо вірність своїм виборцям та тим обіцянкам, які їм давали. Дякуючи Gennady Korban також первинному керівництву партії – справжнім укропівцям, ми отримали безцінний досвід та можливість вірою та правдою позитивно впливати на реформування нашого суспільства», – завершив на високій ноті Руслан Зоря.

реклама