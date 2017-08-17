Прокуратура перевіряє управління ОДА і підприємство на причетність до розкрадання унікального маєтку

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області на даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами головне управління капітального будівництва Черкаської ОДА та приватного підприємства.





Також проводиться розслідування за фактом ухилення від сплати податків приватним підприємством при проведенні будівельних робіт та реконструкції об’єктів, зокрема, маєтку Енгельгарда в селі Будище Звенигородського району на Черкащині.

Про це «Прочерку» повідомила слідча в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області Юлія Лагута.

– Договір про будівельні роботи був укладений на суму більше 17 мільйонів, проте управлінням капітального будівництва з бюджету було отримано 6,5 млн, які були перераховані підприємству. Наразі досліджується відповідність актів виконаних робіт даній сумі, – сказала Юлія Лагута.

За словами фахівця, на даний час досліджуються всі обставини кримінального провадження, проводяться слідчі дії, призначені експертизи, за результатами яких буде прийняте рішення.

Дане кримінальне провадження розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 366 (Службове підроблення) та 212 (Ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за цими статтями – 12 років позбавлення волі. За грати ризикують потрапити як службові особи так і виконавці будівельних робіт.

Цікаво, що дане кримінальне провадження було деякий час в інших органах досудового розслідування, вже потім перейшло до прокуратури Черкаської області. В цілому розслідування триває з 2013-2014 років…

Нагадаємо, сьогодні мощена плиткою стежка до маєтку Енгельгарда в селі Будище Звенигородського району на Черкащині заросла травою. Сама ж плитка нерівна, бо стелилася взимку на замерзлий грунт. Красивих кованих ліхтарів, біля яких ще у 2011-2012 роках фотографувалися молодята, взагалі немає. Сам родинний маєток Енгельгарда, де «козачкував» колись малий Тарас Шевченко, стоїть лиш трохи відреставрований ззовні, а всередині – стіни з голою цеглою і дротами, що висять на них…

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