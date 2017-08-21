Ремонти навчальних закладів на Черкащині: У Драбові майже встигли, на Смілянщині ще не починали…

Не всі школи області встигли підготуватися до навчального року. Так, не вклалися поки що в терміни у Драбові та в селі Балаклея на Смілянщині. Про це стало відомо на сьогоднішній нараді в ОДА.

Як зауважила на селекторній нараді заступник начальника управління освіти і науки Черкаської ОДА Оксана Сімушіна, на виконання підготовчих робіт школи мали час з середини червня до вересня. Виконання будь-яких ремонтних робіт на території навчального закладу під час навчального процесу заборонено законодавством з охорони праці.

– Виконано окремі види робіт з капітальних ремонтів, а саме відремонтовано дахів у 28 закладах, котельні – у 16 закладах, системи опалення – у 20, харчоблоки – у 22, спортивні зали у – 16 школах, внутрішні туалети в – 14ти, замінено понад 2,5 тисячі одиниць вікно тощо, – повідомила чиновниця.

Голова ОДА Юрій Ткаченко поцікавився, який стан ремонту школи в Драбові, куди виділялися бюджетні кошти.

– Роботи виконано на 82%. Столова функціонує в повному обсязі, класи приведені в порядок, дах зроблено, вікна зроблено. Проводяться роботи по фасаду та по віконних відкосах. 30 серпня все буде виконано. Запрошуємо вас 1 вересня в школу! – заявив представник РДА.

Голова облради Олександр Вельбівець поцікавився також в керівництва Смілянського району щодо стану школи в селі Балаклея. Нагадаємо, про жахливий стан школи повідомляли вже у ЗМІ.

– 15 числа завершився тендер на проведення ремонту школи. Був один учасник. Не відповідав вимогам. Був відхилений. На сьогодні ведуться переговори з іншим учасником щодо проведення ремонту, –зазначив голова РДА Олександр Беззубий.

– То ви як голова РДА можете запевнити, що до 1 вересня буде відремонтований дах, про який ми чуємо два роки? Кошти з районного бюджету виділені… – зазначив Вельбівець.

– Кошти виділені на рівні минулого року. кошторис не перерахований. Проводиться пошук підрядної організації. Вважаю, що робота буде виконана, – зазначив Беззубий.

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