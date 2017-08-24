Черкаським депутатам проводять «атестацію»

Юрист ЧОО КВУ Алла Юрковська розповідає:

«Термін «атестація» є умовним, оскільки насправді ведеться перевірка дотримання депутатами міської ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Уявлення про «хорошого» чи «поганого» депутата суттєво відрізняється у різних людей. Навіть серед депутатів ми зустрічали як схвалення такої перевірки, так і критику. Мовляв, краще оцінюйте, що депутат робить на окрузі, а не те, чи він сидить на прийомі. Проте для оцінки об’єктивних показників у нас немає інших підстав аніж законодавчі».

Протягом серпня-початку вересня триватиме моніторинг роботи депутатів з виборцями: інформування на сайті Черкаської міськради та здійснення прийому виборців. Про те, чи всі депутати ведуть регулярний прийом, та чи здійснюють його особисто говорити зарано – попереду повторні контрольні візити. Але деякі висновки вже можна зробити на даному етапі, в зв’язку з чим ЧОО КВУ вже підготувала рекомендації відділу з питань роботи ради.

По-перше, на жодній зі сторінок депутатів ради VII скликання немає біографії, хоча в попередні роки вони розміщувалися на сайті.

По-друге, як виявилося графік прийому, розміщений на сайті іноді не співпадає з дійсним.

Алла Юрковська говорить:

«Ми неодноразово чули фрази на зразок: «Чого ж ви так пізно? Він вже пішов» або «Ніхто не записався на прийом, тому депутата не буде». Хоча на сайті Черкаської міської ради у жодного депутата не зазначена вимога попереднього запису. Був випадок, коли прийшовши на прийом у зазначений час і заставши депутата на місці, ми не змогли потрапити на прийом, бо він «вів переговори». Я можу лише привітати депутата Р.Петрика з такою відданою його інтересам секретаркою, але оцінка буде відповідною реальності – мені і Максиму Михлику запропонували обрати, хто до нього пройде «лише на 2 хвилиночки», то ж один з нас потрапив на прийом, а інший ні, а значить і оцінку по цьому критерію також буде розділено навпіл».

За час моніторингу двоє з депутатів міської ради змінили інформацію про графік прийому на сайті міської ради – І. Косенко та С.Лукирич. Ми можемо лише привітати такі зміни, оскільки вони говорять про те, що депутати позитивно реагують на моніторинг і розуміють, що наявність актуальної інформації піде лише на користь продуктивному спілкуванню з виборцями.

По-третє, приймальню депутата ідентифікувати не так вже й просто. Завдяки вахтерам, черговим, працівникам КСН нам найчастіше вдавалося зрозуміти, в якому з кабінетів приймає депутат. Лише 14 депутатів позначили місце роботи з виборцями табличками. Одну приймальню ми так і не змогли знайти взагалі – в школі №24 ніхто не зміг нам підказати, чи депутат М.Фомич взагалі веде тут прийом і в якому з кабінетів це могло б відбуватися.

Голова правління ЧОО КВУ Максим Михлик зазначає:

«Це створює значні незручності для виборців, які не впевнені, де саме ведеться прийом і чи інформація, яку вони отримали в міськраді насправді відповідає дійсності. На наш погляд було б доречним, якби всі приймальні депутатів мали однотипні таблички з логотипом міської ради та контактними даними. Навряд чи ми без сторонньої допомоги здогадалися б, що депутатських прийом може вестися в кабінеті, на якому написано «Лікар» (Г.Кузьменко) чи «Завідуючий господарством» (І.Михайлюк)».

Алла Юрковська додає:

«Ми цілком усвідомлюємо всі обставини, які могли завадити депутатам проводити прийом в серпні – відпустки, ремонти приміщень, особисті обставини. Депутати так само, як і їх виборці, мають право на приватність. Але на нашу думку, будучи наділені певними повноваженнями і обов’язками, вони могли повідомити про перенесення прийому, а це зробили лише одиниці».

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