На 8 вересня скликають сесію облради

8 вересня о 10-ій годині у сесійній залі Будинку рад скликається шістнадцята сесія Черкаської обласної ради сьомого скликання, повідомляє організаційний відділ виконавчого апарату обласної ради.







На розгляд сесії вносяться питання:

1. Питання управління майном обласної комунальної власності.

2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік».

3. Про хід виконання рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-2/VI «Про обласну комплексну програму щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки».

4. Про хід виконання рішення обласної ради від 16.12.2016 №10-1/VIІ «Про обласну цільову програму "Екстрена медична допомога Черкащини на 2017-2020 роки».

5. Різне.

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