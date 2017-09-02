Ножиці проти гітари: Черкаський перукар рік воює з музичною студією

Черкащанин Костянтин Карталапов вже рік бореться з музичною студією, що розташована під його перукарнею у підвалі. Скаржиться, що через гучну музику вимушений працювати у «берушах» (пристрої, що захищають вуха від шуму). Саму ж студію він вважає незаконною. З відповідними скаргами черкащанин звертався в різні контролюючі інстанції, у тому числі, звернувся і до ЗМІ. «Прочерк» вислухав обидві сторони конфлікту.

Цікаво, що конфлікт розгорається просто в центрі міста - музична студія і перукарня діють в будівлі, куди можна потрапити через цю арку, що біля ЦНТЕІ (Черкаський державний центр науки, інновацій та інформатизації):

Зараз Костянтин має товсту теку зі зверненнями і відповідями, починаючи від Фонду держмайна і закінчуючи прокуратурою. А все через бажання просто працювати в нормальних умовах, розповів чоловік журналісту.

Почалася ця історія кілька років тому. У 2014 році Костянтин Карталапов був безробітний, пройшов навчання в центрі зайнятості і отримав кошти для початку власної справи. Чоловік загорівся бажання творити власну перукарню. І йому це вдалося. Взявши в оренду невелике приміщення в центрі Черкас, що в будівлі Черкаського державного науково-дослідного інституту техніко-економічної інформації в хімічній промисловості, він власноруч його відремонтував та взявся за роботу.

– Уже наприкінці 2015 року виникли проблеми: перукарню почало трясти від гучної музики, що долинала з підвального приміщення. Там знаходиться музична студія. Вважаю, що вона незаконна. І люди, щоб ви розуміли, грають рок. Я й сам раніше таку музику любив, але після цієї ситуації вже не можу його слухати. Отже, вони вмикають музику настільки сильно, що жоден орендар на першому поверсі приміщення не міг нормально працювати. Ми просили музикантів трішки зменшити гучність, проте даремно. Репетиції тривали з ранку і до вечора. Ви не можете уявити, як важко було працювати в таких умовах. До того ж клієнти почали писати скарги на гучну музику в мою Книгу відгуків та пропозицій, – зазначає черкащанин.

Чоловік скаржився в багато інстанцій і навіть самотужки почав проводити розслідування.

– З інтернету я довідався, що у підвальному приміщенні знаходиться 5 орендарів, з яких три громадські організації, одна благодійна, а також ФОП. Першим чотирьом організаціям дешево орендувати державне майно. Вони розділили його по квотам, щоб було до 50 квадратних метрів. Оскільки ставка для оренди державного майна під розміщення громадської або благодійної організації для частини площі, що перевищує 50 кв. м., удвічі більша – Державний бюджет України вже недоотримує кошти. Та й назви деяких організацій з часом дивним чином змінювались. Так, як повідомили мені в листі Головного управління ДФС у Черкаській області, благодійна організація «Християнський фестиваль мистецтв «Зірки Давида» згодом отримала нову назву – благодійна організація «Благодійний фонд «Черкаська Рок-Студія». У статутах громадських організацій відсутні цілі щодо створення музичної студії, а керівником однієї із них є 79-річний дідусь. Але вони ще й платні концерти роблять, що випливає з оголошень в соцмережах, – розповідає Костянтин Карталапов.

Черкащанин дивується, що спершу в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Черкаській області (це орендодавець) йому нав’язували думку, що музична студія в підвалі відсутня. Потім, каже, порадили повісити в перукарні килими, щоб зменшити шумове забруднення. Представники громадських організацій, які нібито орендують приміщення в підвалі у розмові з Карталаповим говорили, що не знають про музичну студію. Одна керівниця навіть шокувала повідомленням, що в неї вже сім років інший паспорт та прізвище. Згодом йому пропонували переїжджати на нове місце, проте сам перукар відмовляється, адже вклав в ремонт свого приміщення державну допомогу.

До слова колективний лист від орендарів першого поверху, яким заважає підвальна музика, направлявся міністру економічного розвитку і торгівлі України, голові Фонду держмайна тощо.

– Щоб ви розуміли, я не проти музики та музикантів, проте я проти такого великого шумового забруднення в моїй перукарні. Тим більше, що у підвалі офіційно офісне приміщення, а не музична студія. Й інші орендарі першого поверху скаржаться на шум. Я вже звертався до спеціалізованих закладів з проханням заміряти рівень шуму. Так, фахівці санітарно-екологічної лабораторії ТОВ «Трім Стар» та ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України» зафіксували перевищення та видали протоколи, що містять висновки – рівень шуму шкідливий для здоров’я. Я вже й до поліції, і до прокуратури звертався, і до управління інспектування Черкаської міської ради та ін. Поки все марно, – скаржиться черкащанин, який також звернувся до уповноваженого ВРУ з прав людини.

Зі слів Костянтина Карталапова, музичну студію організував лікар-анестезіолог КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Олександр Шиленко.

- Після ремонту в студії цього року ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України» знову проводили заміри шуму. Погоджуюся із замірами шумоміра. Але категорично не погоджуюся із протоколом. Так, протокол оформлено за формою, яка багато років не чинна на території України. Мало того, працівники державної установи підробили бланк форми, зокрема, прибрали інформацію, що форма затверджена «Минздравом СССР» та вказали неіснуюче міністерство – Міністерство охорони України, - висловив обурення черкащанин.

Костянтин Карталапов написав скаргу на обласний лабораторний центр, але зареєструвати її в державній установі вдалося лише після виклику поліції. Таку саму скаргу черкащанин направив до Міністерства охорони здоров’я України та прокуратури Черкаської області. Він просить скасувати протокол ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України», як такий, що перешкоджає притягнути до адміністративної відповідальності осіб, що систематично порушують громадський спокій.

Журналісти видання побували в студії, яка так турбує черкащанина Костянтина і зустрілися з керівником установи - Олександром Шиленком. Він дійсно працює лікарем, а студією опікується як благодійник. Олександр Вадимович провів екскурсію репетиційними залами, звернувши увагу на ремонт, завдяки якому звук не проходить далі не повинен заважати іншим орендарям будівлі. Свої слова він підтверджує документами, наданими йому фахівцями. Нижче - фото з студії:

– Зараз об’єднання наших організацій, що орендує у підвалі приміщення, стоїть на роздоріжжі. Багато моїх знайомих і партнерів просто хочуть виселятися звідси, бо не можуть більше терпіти цькування Костянтина. Через його скарги до нас йду поліція, податкова, санстанція тощо. Чув, що він хотів розбудувати замість перукарні цілий спа-салон і саме через те ми йому – як кістка в горлі. Але я все таки маю намір, хоч і одноосібно, продовжувати працювати, бо це потрібно не мені, а дітям. Такої музичної студії ви більше в місті не знайдете. І тому сюди до нас іде багато молоді, яка хоче розвиватися в музичному плані. Більш того, приходять і люди старшого віку! – запевняє Олександр Вадимович. – Всього за рік приходило близько 150 груп, а це десь 300-400 репетицій. Групи організовуються, розпадаються, і так постійно. Людям хочеться грати.

Чоловік каже, що замислився про студію, коли в нього стали підростати діти і слід було їх розвивати та готувати до дорослого життя.

– Приходячи на роботу, молоді люди не кажуть, що вони вміють, а запитують, скільки отримуватимуть грошей. Ось і все, що ми зараз маємо в житті. Це треба змінювати. Найкращим поштовхом для внутрішнього розвитку вважаю музику. І я вирішив започаткувати благодійний фонд «Християнський фестиваль мистецтв «Зірки Давида». Мої діти пішли до музично школи і ми в ту школу зусиллями фонду подарували гарну апаратуру. Згодом ми організували фестиваль барабанщиків. І апаратура в музичну школу, і барабани для фестивалю коштували дорого. У підсумку ми вирішили шукати приміщення для створення культурного центру, щоб молодь могла сама приходити у якесь приміщення і орендуючи на певний час інструменти, репетирувати. Спершу наше підвальне приміщення було без ремонту і тоді фахівці, який запрошував орендар приміщення згори, дійсно виявили невелике перевищення звуку. Але ми зробили дорогий ремонт, гарну шумоізоляцію, після чого запрошеними фахівцями було констатовано, що ми працюємо в межах санітарних норм, – говорить Олександр Шиленко, показуючи документи від ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Шикаленко зауважує, що після того, як фахівці обласного лабораторного центру зафіксували норму по звуку, у деяких осіб до його студії все рівно залишилися претензії, інколи просто фантастичні:

– Нас стали звинувачувати, що ми продаємо наркотики, що в нас тут проститутки. Проте через неможливість підтвердити усі ці надумані звинувачення нас вирішили вже цькувати через публічні обвинувачення у ЗМІ. Щодо розмов про обкрадання держави, то зауважу, що ми як благодійна організація не займаємося торгівлею послуг. Ми лише знайшли кошти (і досить великі, адже лише одна тарілка в барабанній конструкції коштує 50 доларів) для купівлі апаратури і вже підприємець ,який теж є серед орендарів приміщення, бере кошти за оренду апаратури. Однак кошти невеликі. За інших умов оренда таких музичних інструментів коштувала б 200 доларів на годину, а тут 60 гривень. Проте постійні сварки з перукарем псують нам роботу. Чим це нам шкодить? Фонди і організації, які тут були, тепер збираються згортати діяльність. Я ж не хочу завершувати проект. Я тепер переорієнтував фонд, зробивши його «Черкаською рок-студією». Ми також написали звернення в міське управління культури. Пропонуємо нашим колективам приходити на репетиції, не платячи, при цьому за оренду.

Сьогодні Шикаленко ще думає, як налагодити роботу, щоб уникнути конфлікту з сусідом, разом з тим продовживши роботу.

- Мені важливо, щоб діти могли й далі грати і, якщо перукаря все ще не влаштовує наша робота, ми пропонуємо йому співпрацю. Навіть якщо в нього досі якісь некомфорті умови і він ледь чує нашу діяльність, то ми готові долучитися і до його ремонту, хоч у нас все в нормі, - каже Олександр Шикаленко.

До слова, ось один з концертів, який проходив у підвалі.

Керівник Державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Михайло Сьомак роз’яснює, що фахівці їх установи справді виїздили на прохання громадянина Карталапова на місце та робили заміри в його перукарні. Це було 22 квітня цього року. При нормі в офісі 50-60 дБА перевищення в перукарні становило 4 дБА, тобто становило всього 64 дБА. Відповідний документ і надали громадянину. Згодом, вже у червні звернувся громадянин Шиленко, звернувся від імені музичної студії з проханням перевірити звук і в нього. При цьому підприємець стверджував, що зробив ремонт. Господар приміщення ввімкнув музику на максимальну потужність і фахівці зафіксували 108 дБА в студії. А в перукарні Карталапова нагорі звук за таких умов становив 56 дБА, тобіж був допустимим. І варто врахувати, що при максимальній гучності музиканти в студії практично ніколи не репетирують.

– Дві конфліктуючі сторони нашими руками хочуть розв’язати конфлікт. Але ми як арбітри. Ми лише констатувати рівень шуму. Карталапову це, мабуть, не сподобалося, і він став чіплятися до наших бланків, де виявив помилку, про що вам і сказав. Він приніс нам скаргу на нашу ж роботу. Звісно, я спершу не захотів приймати скаргу, бо мова йшла про недоліки в нашій роботі, немов скаржник вже нам виніс вирок. Я просив його звернутися в інші органи, наприклад, поліцію. До слова, він викликав сюди поліцію і ми скаргу таки зареєстрували. Щодо помилок в бланках, то маємо клопіт через те, що раніше влада повідміняла всі нормативні документи, що були при СРСР. А нових документів немає. Ми написали з цього приводу роз’яснення до ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України». Так, ми допустили опечатку при видачі документу щодо рівня шуму, але, очевидно, це лише придирання до форми, а не до змісту. Надалі будемо більш уважними, тепер взяли навіть в установу філолога, – роз’яснив Сьомак.

Фахівець радить обом сторонам звертатися в суд і вирішувати питання там, а не писати скарги на обласний лабораторний центр.

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