У середмісті Черкас зростає понад півтисячі кроликів (ФОТО, ВІДЕО)

У Черкасах діє регіональний навчально-практичний Центр розвитку багатофункціональних кооперативів, де вирощують кроликів. Центр здатний виростити та передати кооперативам близько трьох тисяч кроликів щороку. Зараз у так званому інкубаторі зростає близько 700 тварин.

Про це під час сьогоднішнього прес-туру розповів керівник проекту Валерій Бегменко.

За його словами, тривав проект майже три роки. За цей час створено вказане комунальне підприємство, яке функціонує як репродуктор та навчальний центр.

- Тут розводять поголів’я кролів, яке потім передають сільськогосподарським кооперативам. Тут вони зростають не більше ніж 90 днів. Кролі, які відповідають нормам, направляють у кооперативи, решту – продають на м'ясо. В середньому кілограм живої ваги кроля коштує близько 50 гривень. Середня вага дорослого кроля – 3 кг, - розповідає Валерій Бегменко.

За словами координатора заходів проекту Таміли Лепьошкіної, проект фінансується за кошти Європейського союзу. Однак, 20% мав профінансувати регіон. Так, обласна влада вклала 125 тисяч євро, тоді як загальна вартість проект – 516 тисяч євро.

Начальник управління агропромислового комплексу Черкаської ОДА Ігор Колодка у свою чергу наголосив на тому, що створення кооперативів – це велика перспектива.

- Складнощі були в тому що проект почав працювати через державні органи. Законодавство, збільшений бюрократизм давали певний негатив, - розповів Колодка.

Він також додав, що в рамках проекту створено 52 кооперативи, з яких понад 40 – з кролівництва.

Директор департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА Роман Карманнік зазначив, що за допомогою проекту створено 200 робочих місць.

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