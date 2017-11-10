Активісти прийшли на сесію міськради вимагати нормальних доріг

Активісти громадських організацій «Автоєвросила» і «Автомайдан» прийшли на сесію Черкаської міськради вимагати проведення якісного ремонту доріг Черкас.

За словами активістів, ремонти доріг у Черкасах проводяться неякісно. Зокрема, асфальт укладають з порушенням технологічних норм, зливову каналізацію залишають у критичному стані, люки належним чином не закривають. Подекуди відкриті люки прикривають тонкими дерев’яними дошками.

Крім того, активісти вимагають проведення до початку зими ямкового ремонту на невідремонтованих дорогах.

При цьому на вулиці однодумці активістів постійно сигналили автомобільними клаксонами.

Анатолій Бондаренко доручив провести службове розслідування за фактами неналежного ремонту доріг на вулиці Симиренківській та деяких інших. Він нагадав, що вже відсторонено від виконання обов’язків директора департаменту комунального комплексу Олександра Яценка та начальника управління вуличної інфраструктури Сергія Отрешка.

Депутат Черкаської міськради від ВО «Батьківщина» Олексій Мельник, який очолює КП «ЧЕЛУАШ», пояснив, що його підприємство активно працює, проте стикається з низкою проблем, серед яких погана погода і брак фінансування (працівники отримують за важку працю мінімальну зарплату).

У відповідь активісти заявили, що чекають від чиновників і комунальників не скарг і пояснень, а результатів роботи.

Розмова скоро перейшла на крик.

Коли дискусії вщухли, депутат від БПП «Солідарність» Ігор Кіта закликав при ремонті доріг враховувати також інтереси пішоходів.

Анатолій Бондаренко пообіцяв провести з приводу порушених питань розширену нараду.

Тим часом секретар міськради Олександр Радуцький додав, що важливі проблеми міста пов’язані з тим, що міський голова працевлаштовує в департаменти та комунальні підприємства депутатів, які не завжди є професіоналами, таким чином «купуючи» їхні голоси.

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