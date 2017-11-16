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У Смілі очільника міста відправили у відставку

16 листопада 2017, 16:48 Новини Черкас та Черкаської області

За попередньою в інформацією в Смілі депутати проголосували за відставку в.о. міського голови Віктора Федоренка.

Голоси 19-ти депутатів достроково припинили повноваження тимчасового мера.

На сесії також був присутній Міхеїл Саакашвілі.

Нагадаємо, сміляни обурені діями в.о. міського голови, який кілька місяців не може налагодити теплопостачання в місті. Зокрема, сьогодні вони перекрили дорогу в місті.

Як повідомлялось раніше, у Федоренка та Саакашвілі на одному з мітингів смілян відбувся конфлікт, який закінчився штовханиною.

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