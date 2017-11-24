Ремонт проїжджої частини на мосту через Дніпро завершиться цього року

Ремонт проїжджої частини на мосту через річку Дніпро на автодорозі Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км 23+068 біля Черкас будівельники підрядної організації завершать цього року.

До кінця цього року буде повністю відновлено двосторонній рух автотранспорту проїжджою частиною мосту без обмежень по часу. А вже наступного року підрядна організація продовжить роботи із ремонту металевої частини ферми мосту, прогонової будови та опор мосту, ремонту оглядових риштувань та опорних частин мосту, влаштування покриття на тротуарах.

Працівники підрядної організації станом на 23 листопада вже забетонували 9 прогонів конструкції мосту та частину встановлених деформаційних швів. Наразі продовжуються роботи із бетонування інших прогонів конструкції мосту та деформаційних швів. Також тривають роботи із монтування бордюрного каменю.

Для проведення ремонтних робіт на лівому проїзді мосту підрядною організацією ТОВ «Шляхове будівництво «АЛЬТКОМ» у достатній кількості заготовлено бордюрний гранітний камінь, металеві оцинковані воронки та водовідвідні труби для відведення води з проїжджої частини мосту, арматуру для армування монолітної бетонної плити. На лівому проїзді мосту вже встановлені деформаційні шви. Вони були спеціально виготовлені німецьким виробником для черкаського мосту за індивідуальним замовленням.

На правому проїзді мосту продовжуються роботи з опорядкування проїжджої частини, зокрема, встановлюється перильне огородження з боку залізничного мосту та нове бар’єрне металеве оцинковане огородження типу «Євроформат».

Як повідомлялося, для забезпечення технології виконання робіт, автомобільного сполучення та роботи технологічного транспорту, розпорядженням голови Черкаської облдержадміністрації Юрія Ткаченка запроваджено графік проїзду легкових автомобілів, вантажного автотранспорту повною масою до 5 тонн та рейсових автобусів на період ремонту мосту.

Рух по мосту для вищевказаних транспортних засобів буде здійснюватися у спеціально відведений час:

- з 6.00 год. до 9.00 год.,

- з 16.00 год. до 19.00 год.

Щоб не витрачати додатковий час в очікуванні при поїздці до Черкас, рекомендуємо перетинати Дніпро або на півночі в Каневі, або на півдні у Кременчуці.

Для подорожуючих із Києва до Черкас радимо використовувати маршрут по трасі Н-01 Київ – Обухів – Миронівка і далі по трасі Р-10 від Миронівки до Черкас. Протяжність цього маршруту становить 198 км, що лише на 8 км більше, ніж по трасі Н-08 Київ – Золотоноша та Н-16 Золотоноша – Черкаси.

Для перевезення пасажирів під час ремонту передбачено два додаткових дизель-поїзди за маршрутом «Черкаси-Золотоноша» та у зворотному напрямку. Час відправлення з Черкас до Золотоноші: о 12.02 год. та о 14.41 год.; із Золотоноші до Черкас: о 13.11 год. та о 15.52 год.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області просить усіх водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей під час проведення ремонтних робіт, оскільки це необхідний крок для розбудови та оновлення транспортної інфраструктури Черкащини. Так, це незручності. Але вони тимчасові. Безпека важливіша!!!

Бажаємо щасливих безпечних подорожей!

Прес-служба САД у Черкаській області

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