«Він працює»: про що йдеться на білбордах, що заполонили Черкаси? (фото)

Декілька днів тому в Черкасах, в різних районах міста, з’явилася реклама на бігбордах з написами «Вони балакають. Він працює». Жодних інших підписів на рекламній конструкції немає. Тож у містян почали виникати логічні питання, кому належить ця реклама і про кого, зокрема, у ній йдеться. Про це пише «Вичерпно».

У соцмережах почали активно поширювати версії, про кого йдеться у цій рекламі, а також міркувати, як її можна ще застосувати.

У першу чергу кольори на білборді нагадали символіку політичної партії ВО «Батьківщина». Проте в прес-службі черкаського осередку партії повідомили, що нічого про появу подібної реклами не знають.

То можливо ВІН — це міський голова Анатолій Бондарекно, подумали ми, який є очільником обласного осередку партії. Але і в міськраді цю інформацію спростували. За словами директора департаменту організаційного забезпечення Лілії Маліщук, вони жодної реклами на білбордах з подібним змістом не замовляли.

Зрештою, з власних джерел видання стало відомо, що так схожі на політичну агітацію написи, не мають жодного стосунку до політики, а є комерційними. Більше того, згодом в місті з’явиться ще серія білбордів з іншими написами, які, зрештою, прояснять, що ж вони рекламують.

реклама