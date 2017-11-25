«Він працює»: про що йдеться на білбордах, що заполонили Черкаси? (фото)

У соцмережах почали активно поширювати версії, про кого йдеться у цій рекламі, а також міркувати, як її можна ще застосувати.
У першу чергу кольори на білборді нагадали символіку політичної партії ВО «Батьківщина». Проте в прес-службі черкаського осередку партії повідомили, що нічого про появу подібної реклами не знають.
То можливо ВІН — це міський голова Анатолій Бондарекно, подумали ми, який є очільником обласного осередку партії. Але і в міськраді цю інформацію спростували. За словами директора департаменту організаційного забезпечення Лілії Маліщук, вони жодної реклами на білбордах з подібним змістом не замовляли.
Зрештою, з власних джерел видання стало відомо, що так схожі на політичну агітацію написи, не мають жодного стосунку до політики, а є комерційними. Більше того, згодом в місті з’явиться ще серія білбордів з іншими написами, які, зрештою, прояснять, що ж вони рекламують.
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