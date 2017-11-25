реклама
5TV

«Він працює»: про що йдеться на білбордах, що заполонили Черкаси? (фото)

25 листопада 2017, 11:28 Новини Черкас та Черкаської області
Декілька днів тому в Черкасах, в різних районах міста, з’явилася реклама на бігбордах з написами «Вони балакають. Він працює». Жодних інших підписів на рекламній конструкції немає. Тож у містян почали виникати логічні питання, кому належить ця реклама і про кого, зокрема, у ній йдеться. Про це пише «Вичерпно».

У соцмережах почали активно поширювати версії, про кого йдеться у цій рекламі, а також міркувати, як її можна ще застосувати.

У першу чергу кольори на білборді нагадали символіку політичної партії ВО «Батьківщина». Проте в прес-службі черкаського осередку партії повідомили, що нічого про появу подібної реклами не знають.

То можливо ВІН — це міський голова Анатолій Бондарекно, подумали ми, який є очільником обласного осередку партії. Але і в міськраді цю інформацію спростували. За словами директора департаменту організаційного забезпечення Лілії Маліщук, вони жодної реклами на білбордах з подібним змістом не замовляли.

Зрештою, з власних джерел видання стало відомо, що так схожі на політичну агітацію написи, не мають жодного стосунку до політики, а є комерційними. Більше того, згодом в місті з’явиться ще серія білбордів з іншими написами, які, зрештою, прояснять, що ж вони рекламують.

реклама

Коментарі  

 
0 #8 черкащанин 26.11.2017 12:19
Цитую Не звертайте уваги:
Розумні люди взагалі не повинні реагувати на психічні розлади окремих суб'єтів...

Також і тих, які зараз влаштовують цей флешмоб
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+10 #7 Не звертайте уваги 26.11.2017 09:45
Розумні люди взагалі не повинні реагувати на психічні розлади окремих суб'єтів...
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+8 #6 Громадянин 26.11.2017 09:39
Дійсно, працюють лише прості люди, а можновладці лише дерибанять те, що створено робочими руками.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+2 #5 vlad 26.11.2017 02:58
И сюда Евпак влез :-x
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #4 Надія. 25.11.2017 15:34
Каструлю хоч блокуй, хоч не блокуй,- робити не буде. Так загадить місто зміг тільки він.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+11 #3 Самвел 25.11.2017 13:20
Це реклама Павла Карася!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+13 #2 Сидоров. 25.11.2017 12:21
Кожен сходить з розуму по своєму.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+11 #1 бувший 25.11.2017 11:44
Це,мабуть,діюча влада області на чолі Ткаченка,Овчаре нка,Вельбівця та їм подібним.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

14-річна черкащанка впевнено стартувала у новому сезоні «Голос.Діти»
Спорт для заможних. На Черкащині змагаються більше двохсот коней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В обласній бібліотеці презентували книгу, яка півтора року перебуває «в реанімації»
Театр
Loading...