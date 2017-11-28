На мосту через Дніпро сьогодні ввечері можливі затримки у русі автотранспорту

На мосту через річку Дніпро на автодорозі Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км 23+068 будівельники підрядної організації сьогодні, 28 листопада, продовжать заливати бетонну монолітну плиту на лівому проїзді.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області попереджає усіх водіїв, що рух автомобілів через міст ввечері 28 листопада можливо розпочнеться із затримкою орієнтовно на 1 годину. Це пов’язано з продовженням технологічного процесу заливання бетонної плити на прогоні мосту, повідомляє прес-служба САД у Черкаській області.

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