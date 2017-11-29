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На Черкащині на боротьбу з ожеледицею використали понад 300 тонн протиожеледної суміші

29 листопада 2017, 13:00 Новини Черкас та Черкаської області
Цієї ночі на Черкащині сніжило, випав мокрий сніг з дощем при мінусові температурі, тому на дороги загального користування вночі та вранці 29 листопада виїхала снігоприбиральна техніка.

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Про це інформує прес-служба Служби автомобільних доріг у Черкаській області.

За інформацією диспетчерської служби САД у Черкаській області, для ліквідації ожеледиці та її недопущення, протиожеледною сумішшю було оброблено автодороги загального користування у Драбівському, Жашківському, Звенигородському, Золотоніському, Кам’янському, Корсунь-Шевченківському, Смілянському, Уманському та Черкаському районах області. Було задіяно 35 піскорозкидувачів та 18 навантажувачів, у дорожніх роботах брали участь понад 50 автодорожників, використано понад 300 тонн протиожеледної суміші, якою було оброблено спуски, підйоми та круті повороти автодоріг за основними напрямками руху.

Вранці 29 листопада у черговому режимі роботи перебували 34 одиниці техніки та 62 працівники ДП «Черкаський облавтодор». Сьогодні роботи з ліквідації ожеледиці продовжуються.

Станом на ранок 29 листопада проїзд забезпечено усіма автомобільними шляхами загального користування Черкаської області.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області наголошує, що під час роботи снігоприбиральної техніки, водії транспортних засобів мають забезпечити безперешкодний рух спецтехніки та не створювати заторів.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте допустиму швидкість і не виконуйте ризикованих маневрів.

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