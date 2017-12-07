Ткаченко каже, що прибутки деяких ОТГ зросли в 6 разів

Вже маємо перший прецедент доєднання до утвореної ОТГ. Вирішилось питання утворення Зорівської ОТГ, яка перша в області утворена на межі 2-х районів.

- У 2017 році власні доходи об'єднаних громад зросли, порівняно з минулим роком, у розмірі від 2 до 6 разів. Всього для ОТГ області за 2017 рік передбачено 29,7 млн грн розвиткових ресурсів (в т.ч. інфраструктурна субвенція ОТГ - 17,9 млн грн, ДФРР - 2,9 млн грн, субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій – 8,9 млн грн). Вцілому, перші 6 ОТГ у 2016 – 2017 рр. отримали 44,2 млн грн додаткових розвиткових ресурсів. В об’єднаних територіальних громад Черкаської області проживає вже 13% населення, а площі це вже 16,8%, - сказав Юрій Олегович.

За його словами, це свідчить про те, що відбувається децентралізація не лише ресурсів для громад, а й суттєво змінюється свідомість мешканців громад.

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