«Це знущання!», - суд по Карпенку перенесли (ФОТО)

Сьогодні, 13 грудня колегія суддів на чолі судді Дмитренко, проводила слухання справи засновника підприємства «Смілаенергоінвест» Андрія Карпенка, якому інкримінують розкрадання бюджетних коштів.

Додамо, що Карпенко є лідером партії «Об'єднана сила громад».

Як зазначили у ході засідання учасники процесу, захисники підозрюваного нібито були повідомлені неналежним чином, і тому присутній лише один з захисників.

Тому адвокат попросила перенести судове засідання, аргументуючи це тим, що два адвокати мають різні спеціалізації, а тому без іншого захисника справу розглядати неправильно. Тому направили клопотання, щоб перенести судове засідання.

Прокурор виступив проти, але адвокат наполягла, зазначивши, що їй потрібен час, аби ознайомитися і підготувати захист.

На питання судді, скільки саме часу потрібно, адвокат відповіла, що їй треба хоча б тиждень. З залу донеслись голоса-вигуки: «ого!».

Відзначимо, на засідання прийшли чимало активістів.

Поки суддя був у нарадчій кімнаті, на засіданні виступив активіст «Національного корпусу» Дмитро Кухарчук. Він назвав Андрія Карпенка і Віктора Федоренка (колишній очільник Сміли) мафією.

«Ніхто більше не буде грабувати Смілу, а хто крав, той буде покараний», - сказав Кухарчук.

Він також додав, що активісти продемонструють свою дисциплінованість, а тому не будуть нічого блокувати, а просто покажуть свою готовність.

-Спочатку вони відпускають Мельника, тоді Артюх, а тепер інших покидьків хочуть відпустити. Ми давно живемо в корумпованій державі. Але зараз треба показати нашу згуртованість і після засідання ми прогуляємося до будівлі пана Дунаєва (суддя, що виносив вирок про взяття Карпенка на поруки), і покажемо йому, що ми є!

Присутні підтримали слова Кухарчука.

Зрештою, суддя прийняв рішення відкласти слухання на 14 годину 18 грудня. Дехто з активістів сказав, що це знущання над людьми, які приїхали зі Сміли і почали вигукувати «ганьба».

Нагадаємо, раніше активісти ВО "Свобода", "Національний корпус", "Національної Дружини", громадськості міста Сміла блокували Придніпровський суд міста Черкаси, де розглядалося питання обрання запобіжного заходу для Карпенка, який є одним із засновників ТОВ "СмілаЕнергоінвест". Через це підприємство сміляни черговий рік поспіль потрапляють в колапс із теплопостачанням. Суд постановив відпустити Карпенка на поруки нардепа, що й обурило активістів.

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