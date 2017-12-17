Бондаренко доручив прибрати «Дракона» з-під «Будинку торгівлі»

За його словами, атракціон-кімнату жахів установили в центрі Черкас без дозволу міської влади.
«Біля будинку торгівлі без дозволу міськвиконкому встановили ось такий атракціон, – написав Бондаренко у «Фейсбуці». – Схоже, власникам торгового центру начхати на думку громади. Дав доручення начальнику муніципальної інспекції терміново прибрати це щастя».
Нагадаємо, 40-метрову надувну фігуру дракона встановили на Європейській площі 15 грудня. Всередині атракціон оснащений ляльками-монстрами та роботизованими муляжами.
Мало заплатили.