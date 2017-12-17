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Бондаренко доручив прибрати «Дракона» з-під «Будинку торгівлі»

17 грудня 2017, 15:27 Новини Черкас та Черкаської області
Прибрати атракціон «Дракон» з Європейської площі, що біля черкаського «Будинку торгівлі», доручив міський голова Анатолій Бондаренко.


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За його словами, атракціон-кімнату жахів установили в центрі Черкас без дозволу міської влади.

«Біля будинку торгівлі без дозволу міськвиконкому встановили ось такий атракціон, – написав Бондаренко у «Фейсбуці». – Схоже, власникам торгового центру начхати на думку громади. Дав доручення начальнику муніципальної інспекції терміново прибрати це щастя».

Нагадаємо, 40-метрову надувну фігуру дракона встановили на Європейській площі 15 грудня. Всередині атракціон оснащений ляльками-монстрами та роботизованими муляжами.

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Коментарі  

 
+8 #9 Черкасчанин 19.12.2017 07:52
Теперь у мера новый титул - Толик - победитель драконов. :P :P :P :P
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+12 #8 Клім Ворошилов 18.12.2017 09:17
Цитую Залізо..:
Кажуть що Каструля сам погодив розміщення цього одоробла. Цікаво, чому так швидко змінив свою думку? Чи як завжди,- а я не знав?

Мало заплатили.
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-1 #7 Черкасчанин 17.12.2017 21:27
А дракончик на Вас в общество защиты животных пожалуется :lol: :lol: :lol:
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+17 #6 уккер 17.12.2017 19:48
Правильне рішення!
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+22 #5 депутат 17.12.2017 19:07
Може вже досить з людей жахів.
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+33 #4 ЮЗР 17.12.2017 17:45
Личше перед мерией поставте.. То чучело вам подходит
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+30 #3 ХХХ. 17.12.2017 17:31
Два варіанта. Або мер спочатку дав дозвіл , а тепер , побачивши шо мало, сказав прибрате оте щастя. Або мер наш не мер і просто не знає що робиться у Місті.Невідомо що краще.
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+22 #2 Залізо.. 17.12.2017 16:29
Кажуть що Каструля сам погодив розміщення цього одоробла. Цікаво, чому так швидко змінив свою думку? Чи як завжди,- а я не знав?
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+27 #1 Любов Майборода 17.12.2017 15:36
Встановлювати таких монстрів може людина без сорому і совісті. Прибрати цю гидоту НЕГАЙНО!!!!
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