Бондаренко доручив прибрати «Дракона» з-під «Будинку торгівлі»

Прибрати атракціон «Дракон» з Європейської площі, що біля черкаського «Будинку торгівлі», доручив міський голова Анатолій Бондаренко.











За його словами, атракціон-кімнату жахів установили в центрі Черкас без дозволу міської влади.

«Біля будинку торгівлі без дозволу міськвиконкому встановили ось такий атракціон, – написав Бондаренко у «Фейсбуці». – Схоже, власникам торгового центру начхати на думку громади. Дав доручення начальнику муніципальної інспекції терміново прибрати це щастя».

Нагадаємо, 40-метрову надувну фігуру дракона встановили на Європейській площі 15 грудня. Всередині атракціон оснащений ляльками-монстрами та роботизованими муляжами.

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