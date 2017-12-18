На Золотоніщині під час пожежі загинули четверо дітей

Трагедія сталася у селі Драбівці Золотоніського району, повідомляють в управлінні ДСНС України в Черкаській області.







17 грудня о 20:29 до Служби порятнуку «101» із села надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Набережній.

Сусіди, які першими побачили вогонь, що охопив покрівлю будинку, негайно зателефонували до Служби порятунку за номером «101».

На ліквідацію пожежі оперативно прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда із села Скориківка. Спільними зусиллями вогнеборців о 21:20 пожежу вдалося локалізувати, а о 22:07 ліквідувати. Через сильне задимлення будинку бійці ДСНС змушені були працювати в апаратах для захисту органів дихання.

Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисників в одній із кімнат будинку було виявлено бездиханні тіла чотирьох дітей: 2009, 2013, 2014, 2016 років народження. До гасіння залучалися 3 одиниці спецтехніки та 9 чоловік особового складу.

За попередніми даними причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

На місці події працювала мобільно-оперативна група на чолі із заступником начальника Управління.

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