У міськраді почали процес підняття вартості проїзду в маршрутках

На засіданні виконкому Черкаської міськради прийняли рішення про початок регуляторної процедури, яка передбачає збільшення вартості проїзду в громадському транспорті з 4 до 5 грн.
Відзначимо, в міськраді заявили про зменшення кількості пасажирів у маршрутках.
Нагадаємо, вчора міський голова Анатолій Бондаренко заявив, що підвищення вартості проїзду хочуть і черкаські тролейбусники. Сам мер наголосив, що він проти підвищення, однак потрібно вивчати цю ситуацію та приймати зважене рішення.
різні держави ?
У Києві за 5 гривень 10 км. везуть 80% пасажирів автобусу, а у нас по маршруту 21 порахуйте скільки кілометрів від центрального ринку до вул. Г.Сталінграду, чи від Ц.Ринку по цьому же маршруту до вул. Пацаєва. Не більше 3 км. От і вираховується, що черкаські перевізники заробляють у 3 рази більше ніж люди у Києві і все не наїдяться. Не буду називати прізвище одного з хазяїв популярного маршруту, то він купив будинок більше ніж за 1 мільйон доларів будинок. А все плачуть.