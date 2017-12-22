У міськраді почали процес підняття вартості проїзду в маршрутках

На засіданні виконкому Черкаської міськради прийняли рішення про початок регуляторної процедури, яка передбачає збільшення вартості проїзду в громадському транспорті з 4 до 5 грн.

Відзначимо, в міськраді заявили про зменшення кількості пасажирів у маршрутках.

Нагадаємо, вчора міський голова Анатолій Бондаренко заявив, що підвищення вартості проїзду хочуть і черкаські тролейбусники. Сам мер наголосив, що він проти підвищення, однак потрібно вивчати цю ситуацію та приймати зважене рішення.

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