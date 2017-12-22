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У міськраді почали процес підняття вартості проїзду в маршрутках

22 грудня 2017, 10:05 Новини Черкас та Черкаської області

На засіданні виконкому Черкаської міськради прийняли рішення про початок регуляторної процедури, яка передбачає збільшення вартості проїзду в громадському транспорті з 4 до 5 грн.

Відзначимо, в міськраді заявили про зменшення кількості пасажирів у маршрутках.

Нагадаємо, вчора міський голова Анатолій Бондаренко заявив, що підвищення вартості проїзду хочуть і черкаські тролейбусники. Сам мер наголосив, що він проти підвищення, однак потрібно вивчати цю ситуацію та приймати зважене рішення.

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Коментарі  

 
+1 #7 Микола 23.12.2017 11:04
Чому держава піклується таксистами ??
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+1 #6 Микола 23.12.2017 11:01
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/349781-resheno-kharkovskye-shkolnyky-budut-besplatno-ezdyt-v-elektrotransporte-a-v-metro-za-poltseny
різні держави ?
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+8 #5 100 відсотків 22.12.2017 14:12
Цитую Галя:
Вартість проїзду повинна відповідати кількості зупинок, які їде пасажир та реальній відстані. Черкаси - не велике місто. Люди їдуть переважно по 2-5 зупинок, а не весь маршрут. Зробіть білети на кількість зупинок. На весь маршрут - одна ціна, на половину - вдвоє менша. От тоді і подивимося, скільки реально на нас заробляють перевізники!

У Києві за 5 гривень 10 км. везуть 80% пасажирів автобусу, а у нас по маршруту 21 порахуйте скільки кілометрів від центрального ринку до вул. Г.Сталінграду, чи від Ц.Ринку по цьому же маршруту до вул. Пацаєва. Не більше 3 км. От і вираховується, що черкаські перевізники заробляють у 3 рази більше ніж люди у Києві і все не наїдяться. Не буду називати прізвище одного з хазяїв популярного маршруту, то він купив будинок більше ніж за 1 мільйон доларів будинок. А все плачуть.
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+11 #4 Галя 22.12.2017 11:58
Вартість проїзду повинна відповідати кількості зупинок, які їде пасажир та реальній відстані. Черкаси - не велике місто. Люди їдуть переважно по 2-5 зупинок, а не весь маршрут. Зупинки на кожному кварталі. Це не Київ, де великі відстані і 1 зупинка на 3-4 квартали. Якщо перевізник обирає ціну, за яку він погоджується везти пасажира, то і пасажир повинен мати право обирати, скільки йому платити за кількість зупинок, які він їде. Зробіть білети на кількість зупинок. На весь маршрут - одна ціна, на половину - вдвоє менша. От тоді і подивимося, скільки реально на нас заробляють перевізники!
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+5 #3 Ченчик 22.12.2017 11:02
Колись, на початку осені, коли почалася катавасія з цінами і обвал нашої економіки, я написав про майбутні транспортні подорожчання в одному з коментарів. Мене тоді затролили знатоки-економісти. А що тепер скажете , друзі??? А не за горами і суттєве підвищення вартості інтернету...
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-3 #2 ЮЗР 22.12.2017 10:41
Лучше отмените халяву для пеньсионеро.. Они тупо катаются по городу захвативши тралики своими ароматами..Пусть тоже плотят! Они сейчас небеднее молодёжи
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+7 #1 Коваль 22.12.2017 10:19
Рішення ухвалюють, а не приймають))
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