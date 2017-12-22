Мушієк сміється з того, як Вельбівець називає голову ОДА

Голова облради Олександр Вельбівець зауважив, що першим має звітувати голова ОДА Юрій Ткаченко, бо він «формальний лідер Черкащини».
Це викликало посмішку в депутата Михайла Мушієка, який мав свої пропозиції щодо порядку роботи сесії.
– А що це значить «формальний» – це ніякий? Ну ти даєш, Олександр Іванович? – засміявся Мушієк.
Вельбівець заперечив, мовляв, Ткаченко не формальний, а справжній лідер. Та Мушієк порадив Вельбівцю не сперечатися.
У підсумку визначили, що першим має звітувати таки голова ОДА Юрій Ткаченко, який і вийшов до трибуни та став розповідати про «незмінний дороговказ – це стратегію розвитку Черкащини до 2020 року».
продзвонив з уст Рибченка, а там можливо розкаже, як "формально" мама мера придбала 2 квартири, чи у період передвиборчої кампанії у Лисянці не було грошей і у борг катався на таксі родини мера?