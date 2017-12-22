Мушієк сміється з того, як Вельбівець називає голову ОДА

На сесії Черкаської облради виникла дискусія, хто з керівників області має першим звітувати, та якими по черговості мають іти питання.

Голова облради Олександр Вельбівець зауважив, що першим має звітувати голова ОДА Юрій Ткаченко, бо він «формальний лідер Черкащини».

Це викликало посмішку в депутата Михайла Мушієка, який мав свої пропозиції щодо порядку роботи сесії.

– А що це значить «формальний» – це ніякий? Ну ти даєш, Олександр Іванович? – засміявся Мушієк.

Вельбівець заперечив, мовляв, Ткаченко не формальний, а справжній лідер. Та Мушієк порадив Вельбівцю не сперечатися.

У підсумку визначили, що першим має звітувати таки голова ОДА Юрій Ткаченко, який і вийшов до трибуни та став розповідати про «незмінний дороговказ – це стратегію розвитку Черкащини до 2020 року».

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