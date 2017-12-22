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Мушієк сміється з того, як Вельбівець називає голову ОДА

22 грудня 2017, 11:39 Новини Черкас та Черкаської області
На сесії Черкаської облради виникла дискусія, хто з керівників області має першим звітувати, та якими по черговості мають іти питання.

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Голова облради Олександр Вельбівець зауважив, що першим має звітувати голова ОДА Юрій Ткаченко, бо він «формальний лідер Черкащини».

Це викликало посмішку в депутата Михайла Мушієка, який мав свої пропозиції щодо порядку роботи сесії.

– А що це значить «формальний» – це ніякий? Ну ти даєш, Олександр Іванович? – засміявся Мушієк.

Вельбівець заперечив, мовляв, Ткаченко не формальний, а справжній лідер. Та Мушієк порадив Вельбівцю не сперечатися.

У підсумку визначили, що першим має звітувати таки голова ОДА Юрій Ткаченко, який і вийшов до трибуни та став розповідати про «незмінний дороговказ – це стратегію розвитку Черкащини до 2020 року».

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Коментарі  

 
+14 #3 Дзвоник 22.12.2017 14:18
Цитую Надія..:
Мушієк і тут банкує?

продзвонив з уст Рибченка, а там можливо розкаже, як "формально" мама мера придбала 2 квартири, чи у період передвиборчої кампанії у Лисянці не було грошей і у борг катався на таксі родини мера?
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+10 #2 Надія.. 22.12.2017 13:17
Мушієк і тут банкує?
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+13 #1 Вадим 22.12.2017 12:05
Вельбівець - це лисянський регіонал!Не дай Бог, з Івана пана! Хам стабільний!
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