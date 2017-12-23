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У Рацевому дали добро на будівництво пташників

23 грудня 2017, 21:20 Новини Черкас та Черкаської області
Громадські слухання щодо погодження проекту містобудівної документації на спорудження на території Рацівської сільради Чигиринського району нових потужностей птахофабрики «Перемога Нова» (холдинг «Миронівський хлібопродукт», ТМ «Наша ряба») відбулися сьогодні в Рацевому.

Голосування

400 учасників слухань висловилися на користь спорудження пташників, 315 - проти. Загалом на території сільради планується розмістити 9 бригад із розведення батьківського поголів’я курей-бройлерів (перша черга – 3 бригади).

Громадські слухання відбулися в дуже напруженій, емоційній атмосфері, в присутності великого числа місцевих та приїжджих громадських активістів, поліції. При цьому прихильників будівництва, які сподіваються, що інвестор створить близько 500 нових робочих місць і наповнить бюджет громади, виявилося більше, ніж супротивників будівництва, які побоюються, що пташники створять на території сільради нові екологічні проблеми.

Раніше згоду на спорудження пташників дали жителі іншого села, що входить до сільради, – Вітового (а також селища Орбіта, яке вважається однією із вулиць Вітового). Там підтримали можливе будівництво 315 жителів села, проти проголосувало троє.

Докладніше про перебіг громадських слухань читайте на «Прочерку» згодом.

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Коментарі  

 
+7 #8 Пал Палыч. 25.12.2017 10:27
Народной Раде Чигирина необходимо требовать, назовём его референдумом,мн ение всей Чигиринщины,а не этих проплаченных сук рацево и витово.
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+8 #7 Черкащанка 25.12.2017 10:24
Только суд Линча способен навести порядок в нашей стране и он не за горами.Чигиринци вспомните наконец-то свои казацкие корни. К вам приковано внимание всей Украины!Не допустите уничтожение вашего ещё пока экологически чистого края!
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+6 #6 Чигиринец 25.12.2017 10:19
Цитую черкащанин:
Вважаю рішення виваженим і правильним. У людей зьявиться постійна робота і заробіток,що потягне інші напрямки,- бізнес,медицина ,транспорт,інфр аструктура,пода тки в місцеві бюджети. Саме головне,у людей буде якась перспектива,а екологію контролюйте і впливають на її збереження.

Только при условии,что ты, питар, приедешь жить и работать в это село вместе со всем твоим семейством.
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+9 #5 Місцевий 24.12.2017 22:28
Фото та інформація відображає лише частину зали і не в момент голосування. Перед голосуванням 3 дні лояльним до ряби рацівчанам роздавали безкоштовну курятину, зерно та гроші. Деяких навіть спиртим забезпечили, щоб лише в залі були. Противникам проекту навпаки, телефонували і погрожували звільненням з роботи. Голова села, Постригань Лариса особисто вела збори за власним сценарієм. Кому давати мікрофон а чий вимкнути. Кого образити на сцені і прогнати а кого привітати з днем народження. Прохід між рядами в залі заповнений міліцією з дубинками. Опитування прийдешніх і привезених проводила особисто за списками: називається прізвище, людина підіймається в залі, щоб головиха особисто побачила. Якщо щось не подобається, то вимагається паспорт, перевіряється дата народження, прописка. Частина жителів села після такого приниження вийшла із зали не голосувавши. Ось таке справедливе голосування і турбота про людей.
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+7 #4 Людмила 24.12.2017 14:23
Чигирин 21 грудня на громадських слуханнях 900- ми голосами проголосував проти будівництва курників. Жодного голосу не було "за". На початку 2018 року, за Законом України про створення об"єднаних територіальних громад буде створено Чигиринську ОТГ. До неї, звичайно, увійдуть і Рацеве з Вітовим. Отже, ніякого будівництва курників не буде, бо ОТГ не дасть на це згоду. Друге. Суд Лондона заарештував банківські рахунки олігарха Косюка на Кіпрі. Й це лише початок. Все вкрадене у народу України і виведене олігархами-злодіями в офшори, неминуче буде повернуто. На Заході вже розкусили, хто такі косюки,коломойс ькі, фірташі.
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-4 #3 Вірно 24.12.2017 08:03
Виробництво повинно бути, а не тільки зерно вивозити
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-5 #2 черкащанин 24.12.2017 07:36
Вважаю рішення виваженим і правильним. У людей зьявиться постійна робота і заробіток,що потягне інші напрямки,- бізнес,медицина ,транспорт,інфр аструктура,пода тки в місцеві бюджети. Саме головне,у людей буде якась перспектива,а екологію контролюйте і впливають на її збереження.
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+12 #1 ХХХ 23.12.2017 23:33
Була заповідна земля, природа. А от люди виявились недальновидними . Суками, короч. Не думають про своїх дітей, внуків. Цінують сиюхвилинну вигоду. Як кажуть, Бог їм уже не суддя.
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