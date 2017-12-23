У Рацевому дали добро на будівництво пташників

Громадські слухання щодо погодження проекту містобудівної документації на спорудження на території Рацівської сільради Чигиринського району нових потужностей птахофабрики «Перемога Нова» (холдинг «Миронівський хлібопродукт», ТМ «Наша ряба») відбулися сьогодні в Рацевому.







400 учасників слухань висловилися на користь спорудження пташників, 315 - проти. Загалом на території сільради планується розмістити 9 бригад із розведення батьківського поголів’я курей-бройлерів (перша черга – 3 бригади).

Громадські слухання відбулися в дуже напруженій, емоційній атмосфері, в присутності великого числа місцевих та приїжджих громадських активістів, поліції. При цьому прихильників будівництва, які сподіваються, що інвестор створить близько 500 нових робочих місць і наповнить бюджет громади, виявилося більше, ніж супротивників будівництва, які побоюються, що пташники створять на території сільради нові екологічні проблеми.

Раніше згоду на спорудження пташників дали жителі іншого села, що входить до сільради, – Вітового (а також селища Орбіта, яке вважається однією із вулиць Вітового). Там підтримали можливе будівництво 315 жителів села, проти проголосувало троє.

Докладніше про перебіг громадських слухань читайте на «Прочерку» згодом.

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