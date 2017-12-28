На черкаській дамбі спорудили оглядовий майданчик за 9 мільйонів

На черкаській дамбі, неподалік станції Панське, збудували оглядовий майданчик, з якого відкривається чудовий краєвид на Кременчуцьке водосховище, інформує «Україна молода».

Це проект дизайнерського бюро Dekart Studio.

Як і обіцяв кілька місяців тому на своїй сторінці у «Фейсбуці» заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, анонсуючи це будівництво неподалік Черкас, за щойно збудованою на дамбі аркою — прозора огорожа, яка створює враження, що ти стоїш на воді.

А великі червоні маки — це незвичайні ліхтарі, які можуть стати найупізнаванішим символом черкаського регіону.

До речі, на оглядовому майданчику також встановили стелу з написом «I love UA».

Нова модна будова викликала неоднозначну реакцію. Серед схвальних коментарів чимало тих, хто вважає, що така краса не варта 9 мільйонів гривень, бо складається враження, що в наших державних чиновників повністю відсутній зв’язок із реальністю, і їм не було куди діти такі великі гроші, хіба що вкласти в цей оглядовий майданчик. Мовляв, кошти цуплять, не соромлячись.

За такі гроші, пишуть користувачі, там повинна бути алея з сандалового дерева, лавки з такого ж червоного сандала, багатозорових труб на майданчику, цілодобове відеоспостереження, оздоблення мармуровими елементами, букви з інкрустацією із сухозлітного золота та безплатна «маршрутка» з доставкою всіх охочих помилуватися краєвидами.

Також люди просять будівничих озвучити елементи конструкцій, які особливо «затягнуті» в калькуляції. І підозрюють, що оглядова арка виготовлена з дешевої профільної труби.

А ще вони переконані, що за ті 9 мільйонів влада могла б вилікувати не одну дитину в Україні, якій часто по гривні збирають добрі люди.

«Розробку ідеї робить бюро, що поняття не має про це місце розташування в нашому місті. Вибрали ділянку підвищеної дорожньо-транспортної небезпеки, а тут ще хтось буде приїжджати, фотографуватися й розвертатися назад. Відсутність прибирання цього об’єкта перетворює його на типову убогу зупинку на трасі. З усіх територій із видом на Дніпро, яких у Черкасах є чимало, чомусь вибирають площу на дамбі, куди пішки неможливо добратися», — обурюється черкащанин Святослав Шиятий.

«Яка країна — такі й «проєкти». Одні воюють на сході, втрачають здоров’я і потім збирають по крихтах собі на лікування, а владні бариги «засвоюють» у той час державні кошти на свою користь і сушать мізки, яку б ще дурню вигадати, щоб подерибанити бюджет. А більшість натовпу це влаштовує — як результат «маємо те, що маємо». Частина країни — плаче, а інша скаче за державні кошти», — додає інший житель Черкас Дмитро Шакін.

Як наголошує у ФБ депутат Черкаської обласної ради Ярослав Нищик, будівництво оглядовго майданчика — це ініціатива одного з міністрів, тож міську владу Черкас хоч і «є за що копати, але не за це».

Людмила Нікітенко

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