Міський голова запевнив, що в січні «бюджетники» будуть із зарплатами

«Я готовий взяти відповідність за належне функціонування міста з нового року та виплатити заробітну плату працівникам бюджетних сфер на початку наступного року. У ситуації, яка склалася через бездіяльність виконкому та депутатів, наше місто опинилося на грані колапсу, – прокоментував він. – Лікарі, вчителі й працівники комунальних служб можуть залишитися без зарплат у зв’язку з неприйняттям бюджету–2018. Я такого не допущу. Тож із січня розпочнемо працювати за 1/12 бюджету 2017 року».

За словами директора департаменту фінансової політики Наталії Джуган, місцеві бюджети, за законом, міста повинні були ухвалити до 25 грудня. Нині Черкаси єдиний в Україні обласний центр без погодженого виконавчим комітетом та ухваленого міською радою бюджету на 2018 рік.

«Зараз ми в будь-якому випадку поза межами бюджетного законодавства та порушуємо встановлену процедуру, – прокоментувала вона. – Усі обласні, районні центри України, навіть об’єднані територіальні громади – з кошторисом на 2018 рік. Натомість Черкаси не можуть жити навіть за 1/12, оскільки для цього відсутнє рішення виконавчого комітету. Воно має відповідати прийнятому проекту бюджету на 2018 рік, який поданий на розгляд ради. Це свідчить про неможливість у січні розрахуватися за енергоносії, проводити виплати заробітних плат бюджетникам. А це, до слова, близько 15 тисяч людей. Якщо 2 січня в місті трапиться якась надзвичайна ситуація, ми не зможемо спрямувати ані копійки для її ліквідації. Оскільки міський голова, як головний розпорядник коштів, заявив про готовність затвердити 1/12 від бюджету минулого року, ми підготувати відповідне розпорядження. Таке рішення цього тижня погодила й бюджетна комісія».

Для довідки:

В умовах відсутності головного фінансового документу міста кошторис затверджується в межах однієї дванадцятої частини видатків загального фонду минулого року без видатків капітального фонду.

Про це повідомили у прес-службі Черкаської міськради.

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