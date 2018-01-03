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Викрито підпільний цех із виробництва та збуту фальсифікованої продукції (ФОТО)

03 січня 2018, 11:18 Новини Черкас та Черкаської області

Поліцейські провели санкціонований обшук у приміщенні, де знаходився підпільний цех. Загалом, вилучено близько 15 тонн фальсифікованої продукції відомих торгових марок. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

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Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції Нацполіції України отримали інформацію від правовласників відомої торгової марки, щодо функціонування на території Черкаської області підпільного цеху, де виготовляють фальсифікат.

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Поліцейські встановили, що зловмисники виготовляли побутову хімію та у подальшому збували її у мережі Інтернет на сайтах он-лайн оголошень.

Оперативники з кіберполіції провели комплекс оперативних заходів та за його результатами встановили місце розташування цеху, у якому здійснювалося виготовлення фальсифікату. Також поліцейські встановили і осіб, які організували та забезпечували його роботу.

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Організатором такого «бізнесу» був 40-річний мешканець Черкаської області. За місцем його проживання поліцейські провели санкціонований обшук.

Під час обшуку, у підсобному приміщенні його домоволодіння, правоохоронці виявили промислову лінію з виготовлення фальсифікованих товарів побутової хімії.

Відтак, поліцейські вилучили пристрої для упаковки, змішування та випуску фальсифікату, наклейки на тару відомих торгових марок та вже готову для реалізації продукцію. Загалом вилучено близько 15 тонн фальсифікованої продукції. Триває досудове розслідування за раніше розпочатим кримінальним провадженням за ч. 1 ст. 229 КК України.

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На даний час, вживаються заходи щодо отримання заяв від правовласників, які представляють інтереси торгових марок вилученої в ході обшуку продукції. Крім того, поліцейські встановлюють канал постачання складових для виготовлення фальсифікату, а також осіб, які збували даний фальсифікат.

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Сектор комунікації поліції Черкаської області

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Коментарі  

 
+3 #5 Анатолій Малахов 03.01.2018 15:22
головне результат, те що припинили діяльність, припинено надходження товару на ринок збуту, те що данне багно не будуть купувати пересічні громадяни
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+3 #4 Анатолій Малахов 03.01.2018 14:21
молодці хлопці що прикрили лавку, головне результат, на ринку буде менше гидкої і шкідливої продукції
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+3 #3 Ніна 03.01.2018 12:56
Я купила для чистки плити такий засіб як ТМ "SАМА", виробник ТОВ фірма СМ, яка знаходиться в Харківській обл,але не факт що то не фальсифікат. То я як побризгала плиту то мусили з будинку на години три тікать і вікна та двері відкрили. Без противогаза не можна користуватись, пари при диханні обпалюють всередині. Може це теж з серії таких алхіміків? Невже можуть таке виготовити офіційно, де перевіряють? І де можна перевірить чи аналіз зробить що то за засіб? Судить їх точно треба.
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+6 #2 правда 03.01.2018 11:55
О!! От і кіберполіція приїхала до алкашів бухнути! Яким вона там боком???? :cry:
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+10 #1 KLod 03.01.2018 11:31
А кіберполіція яке має відношення до цього? Своєї роботи немає?
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