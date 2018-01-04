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Дві фракції заявили, що не прийдуть на сесію. Радуцький заговорив про гроші

04 січня 2018, 10:06 Новини Черкас та Черкаської області
Депутат Черкаської міської ради з фракції БПП Костянтин Чернецький повідомив у «Фейсбуці», що група «Солідарність» не буде присутня на позачерговій сесії 5 січня.

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«Вже вкотре призначається позачергова сесія, фактично за півтора дні. Я вже якось робив зауваження з цього приводу, адже люди планують свій час, тому сесії мають бути черговими, запланованими заздалегідь. Тим паче в період новорічних свят, коли майже всі депутати або у відпустках або в сімейних справах. Відповідно, група «Солідарність» не буде присутня на позачерговій сесії 5 січня. Проте ми готові в повному складі працювати з 15 січня 2018 року», – зазначив депутат.

Чому депутат визначив дату початку роботи саме 15 січня, наразі невідомо.

Ще один депутат міськради Олександр Згіблов із фракції ПВД повідомив, що «Вільні демократи» також не братимуть участі у засіданні позачергової сесії.

«Ще перед Новим Роком депутати дали зрозуміти міському голові, що розглядати бюджет міста ми будемо після того, як його прийме «батьківщинівський» виконком. На жаль, нас не почули… Останніми днями мер міста з впертістю маніяка намагається зібрати «неживий» виконком і призначає позачергову сесію за два дні, не надавши навіть порядок денний. Я вважаю це повною неповагою. У Черкасах позачергових сесій призначається в рази більше ніж чергових. Це нонсенс. Це говорить про те, що у когось повна безвихідь, неврози і неадекватність. Анатолію Васильовичу, ви залишили місто без бюджету. Тому майте сміливість визнати це, а не влаштовувати чергове шоу. «Вільні демократи» не братимуть участі у засіданні позачергової сесії, призначеної на 5 січня», – заявив Згіблов.

Не ставлячи термінів, як Чернецький, Згіблов при цьому пояснив, чому саботує участь у сесії.

«Перше, бюджет не готовий і не розглянутий виконкомом (як цього вимагає закон, Стаття 76 ) Друге, ми не бачимо реальних кроків міського голови Бондаренка по розпуску «неживого» виконкому. Третє, жодних проектів рішень про новий склад виконкому не надходило, а час йде... Четверте, скликати позачергову сесію перед Різдвом, коли більшість депутатів разом з родинами залишають місто, їдуть до батьків, хрещених, відправляються у відпустки – це верх цинізму», – заявив депутат.

Обидва дописи народних обранців були розміщені в «Фейсбуці», де люди почали дивуватися небажанню депутатів працювати. Дехто також запитував, чи мають подібні інтернетівські заяви якусь юридичну вагу. Одна з дописувачок висловилося вкрай емоційно:

«Як бідному женитись, то й день малий. Завжди якісь відмовки. До 15 бач у них сімейні справи. Нормальна більшість людей вже 2 січня на роботах (це не про депутатів)» – написала Tatyana Kozhemyako

На що секретар міськради Олександр Радуцький відреагував так:

«Вот як приймуть ЗУ про зарплати місцевим депутатам, то й 2 січня можна на роботу…» – зазначив Радуцький.

Підтримав його і свободівець Андрій Куча, очевидно, говорячи від імені всієї «свободівської» фракції:

«Бут депутати на громадських засадах працюють і збирати сесії бо так комусь стукнуло з будуна в голову це не правильно», – запевнив народний обранець.

Нагадаємо, що Черкаси – єдине місто, що залишилося без бюджету на новий рік.

Як відомо, після новорічних свят робочий тиждень в Україні розпочався 2 січня.

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Коментарі  

 
0 #12 Савр 04.01.2018 16:23
Наступних виберемо ще гірших і будемо плювати на них.А треба просто глянути в дзеркало.Там-наслідок наших голосувань за гречку та солодкі обіцянки.
Виходу немає,хіба що скоротити їх до 5-9 осіб.І буде трохи менше зло!
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0 #11 Дійсно 04.01.2018 16:01
Цитую Не дивно:
Цим депутатам плювати на людей, на те що місто без бюджету. Їм головне усунути з посади Бондаренка, а далі трава не рости. Порошенківці і "Свобода", як бачимо, два сапога пара. На смолоскипну ходу погуляти час знайшли, а працювати - ніяк. Безвідповідальн і і нахабні істоти.

Дійсно, куди тим "сапогам" до того щастя, що вже чекає нас у зміїних туфлях.
11.07.2016
Лідер партії "Батьківщина" Ю.Тимошенко під час зустрічі з пенсіонерами в Херсоні була помічена в колекційних туфлях Gucci зі шкіри змії. Про це повідомляє ONLINE.UA. Херсонські ЗМІ також повідомили, що вартість чартерного рейсу Тимошенко з Києва до Херсона літаком GULFSTREAM G200 склала близько $40 тис.

А чому це "щастя" так пре до українців? Не тому що газова угода с Путіним підписана "щастям" у 2009 році вже закінчується і треба знову надіти газове ярмо на шию українців? Бо шалені ціни на газ для населенн це відрижка той газовой угоди пані Юлі.
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+8 #10 Не дивно 04.01.2018 14:07
Цим депутатам плювати на людей, на те що місто без бюджету. Їм головне усунути з посади Бондаренка, а далі трава не рости. Порошенківці і "Свобода", як бачимо, два сапога пара. На смолоскипну ходу погуляти час знайшли, а працювати - ніяк. Безвідповідальн і і нахабні істоти.
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+9 #9 Михаил 04.01.2018 13:52
Цитую Надія.:
Напевне не всі мешканці міста знають що міські депутати не отримують офіційних зарплат і на сьогодні переймаються роботою на громадських засадах. Але ж і збирати сесію міському голові не має ніякого сенсу, якщо виконком не розглянув проект бюджету на своєму засіданні.Виконкомом керує і відповідає за його роботу виключно міський голова. То до кого питання? Це ніщо інше як спроба перекласти відповідальніст ь за не прийняття бюджету на депутатів....

Якщо депутати працюють на громадських засадах, то чому всі так рвуться в депутати? Тому що дуже люблять людей і хочуть для них щось зробити? То приходьте та робіть! 2 дні мало, щоб доїхати на Б. Вишневецького,36? :D Щоб на Вас, депутати,не переклали відповідальніст ь за неприйняття бюджету, то прийдіть на сесію. А так все похоже на "пєрєдєл-бєспрєдєл".
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+14 #8 007 04.01.2018 13:50
Цитую Надія.:
Напевне не всі мешканці міста знають що міські депутати не отримують офіційних зарплат і на сьогодні переймаються роботою на громадських засадах. Але ж і збирати сесію міському голові не має ніякого сенсу, якщо виконком не розглянув проект бюджету на своєму засіданні.Виконкомом керує і відповідає за його роботу виключно міський голова. То до кого питання? Це ніщо інше як спроба перекласти відповідальніст ь за не прийняття бюджету на депутатів....

Ну так їх ніхто і не заставляв іти у депутати. В депутати вони пролазили, пропихувались, платили за це гроші і все це мабуть на громадських засадах)))). Ви іще попробуйте їх з тих засад вигнати. Все просто - зажерлися кнурі.
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+13 #7 8 класов 04.01.2018 13:40
И дураку понятно, что год 2018 предверие выборов. Поэтому мэр города переживает не за горожан а за увеличение электората партии "Батькивщина". Поэтому и бюджет просовывают в своей редакции, т.е чтобы за деньги и налоги горожан вести предвыборную кампания богини Юли, которая уже вещает на всех каналах "счастье скоро придет, счастье оно есть" :lol:
Надо запретить всем чиновникам вести какую либо агитационную работу и не агитировать в рабочее время партии в которой состоишь. Хочешь агитировать свою политическую силу, бери отпуск за свой счет и пиши на каждом углу какое это счастье Юля змеиные туфли или Петя Рошен. А так на каждом углу пан Тренькин будучи депутатом и финансируемый городскими властями из бюджета города по строительству дороги, а подающий это как личную заслугу и партии Батькивщина. Это все сделано на деньги и налоги горожан и ваша Батькивщина никаким боком тут не валялась
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+12 #6 дістали 04.01.2018 13:36
На сесії не ходять, на позачергові - не ходять Все їм щось преребиває і мішає. Та якщо ти депутат, то повинен розраховувати в першу чергу на зібрання в любий день і час. Ти ж не особисті питання будеш вирішувати, а міські, всієї громади. Ще таких депутатів-шкідників не було! Стидоба!
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+5 #5 Надія. 04.01.2018 12:11
Напевне не всі мешканці міста знають що міські депутати не отримують офіційних зарплат і на сьогодні переймаються роботою на громадських засадах. Але ж і збирати сесію міському голові не має ніякого сенсу, якщо виконком не розглянув проект бюджету на своєму засіданні.Виконкомом керує і відповідає за його роботу виключно міський голова. То до кого питання? Це ніщо інше як спроба перекласти відповідальніст ь за не прийняття бюджету на депутатів....
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+15 #4 Черкащанин 04.01.2018 10:48
Лдепутати ледарі. Понарізали собі зарплати по 20000 грн і робить не хочуть. Для них Черкащани бидло для якого не треба зарплати. Як людям жити без зарплати депутатів не турбує. А Костянтину Чернецькому ГАНЬБА. Взагалі стида не має. Хоче з 15 січня працювать, це з якого такого календаря. І так на сесії не ходить. Ото нам Черкащанам урок, шоб знали як на слідуючих виборах не голосувати за таких чернецьких.
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+27 #3 Урюк 04.01.2018 10:23
Пора вже розганяти це шобло-йоб..о!!! Казнокради чортові.
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