Дві фракції заявили, що не прийдуть на сесію. Радуцький заговорив про гроші

Депутат Черкаської міської ради з фракції БПП Костянтин Чернецький повідомив у «Фейсбуці», що група «Солідарність» не буде присутня на позачерговій сесії 5 січня.











«Вже вкотре призначається позачергова сесія, фактично за півтора дні. Я вже якось робив зауваження з цього приводу, адже люди планують свій час, тому сесії мають бути черговими, запланованими заздалегідь. Тим паче в період новорічних свят, коли майже всі депутати або у відпустках або в сімейних справах. Відповідно, група «Солідарність» не буде присутня на позачерговій сесії 5 січня. Проте ми готові в повному складі працювати з 15 січня 2018 року», – зазначив депутат.

Чому депутат визначив дату початку роботи саме 15 січня, наразі невідомо.

Ще один депутат міськради Олександр Згіблов із фракції ПВД повідомив, що «Вільні демократи» також не братимуть участі у засіданні позачергової сесії.

«Ще перед Новим Роком депутати дали зрозуміти міському голові, що розглядати бюджет міста ми будемо після того, як його прийме «батьківщинівський» виконком. На жаль, нас не почули… Останніми днями мер міста з впертістю маніяка намагається зібрати «неживий» виконком і призначає позачергову сесію за два дні, не надавши навіть порядок денний. Я вважаю це повною неповагою. У Черкасах позачергових сесій призначається в рази більше ніж чергових. Це нонсенс. Це говорить про те, що у когось повна безвихідь, неврози і неадекватність. Анатолію Васильовичу, ви залишили місто без бюджету. Тому майте сміливість визнати це, а не влаштовувати чергове шоу. «Вільні демократи» не братимуть участі у засіданні позачергової сесії, призначеної на 5 січня», – заявив Згіблов.

Не ставлячи термінів, як Чернецький, Згіблов при цьому пояснив, чому саботує участь у сесії.

«Перше, бюджет не готовий і не розглянутий виконкомом (як цього вимагає закон, Стаття 76 ) Друге, ми не бачимо реальних кроків міського голови Бондаренка по розпуску «неживого» виконкому. Третє, жодних проектів рішень про новий склад виконкому не надходило, а час йде... Четверте, скликати позачергову сесію перед Різдвом, коли більшість депутатів разом з родинами залишають місто, їдуть до батьків, хрещених, відправляються у відпустки – це верх цинізму», – заявив депутат.

Обидва дописи народних обранців були розміщені в «Фейсбуці», де люди почали дивуватися небажанню депутатів працювати. Дехто також запитував, чи мають подібні інтернетівські заяви якусь юридичну вагу. Одна з дописувачок висловилося вкрай емоційно:

«Як бідному женитись, то й день малий. Завжди якісь відмовки. До 15 бач у них сімейні справи. Нормальна більшість людей вже 2 січня на роботах (це не про депутатів)» – написала Tatyana Kozhemyako

На що секретар міськради Олександр Радуцький відреагував так:

«Вот як приймуть ЗУ про зарплати місцевим депутатам, то й 2 січня можна на роботу…» – зазначив Радуцький.

Підтримав його і свободівець Андрій Куча, очевидно, говорячи від імені всієї «свободівської» фракції:

«Бут депутати на громадських засадах працюють і збирати сесії бо так комусь стукнуло з будуна в голову це не правильно», – запевнив народний обранець.

Нагадаємо, що Черкаси – єдине місто, що залишилося без бюджету на новий рік.

Як відомо, після новорічних свят робочий тиждень в Україні розпочався 2 січня.

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