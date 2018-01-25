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«Бондаренко спекулює чужим авторитетом і заслугами», – Радуцький про новий виконком

25 січня 2018, 16:23 Новини Черкас та Черкаської області
Секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький переконаний, що міський голова Анатолій Бондаренко не збирається йти на компроміс із депутатським корпусом, щоб нарешті сформувати на паритетних засадах виконавчий комітет. Задля цього він навіть збирається подати до складу виконкому чотирьох достойних людей – ветеранів АТО.

Радуцький3

Про це у коментарі «Дзвону» сказав секретар Черкаської міськради Олександ Радуцький.

– Щодо заступників міського голови і складу нового виконкому, то депутати подали свої пропозиції, вони були озвучені. Однак міський голова не хоче з цього приводу зустрічатись із депутатами. Складається таке враження, що він просто хоче заблокувати це питання. Він натякнув уже, мовляв, побачимо, як депутати голосуватимуть за наступний, більш патріотичний виконком. А сам починає просто гратись чужими долями, авторитетом і заслугами перед містом, вже підготувавши список із чотирьох АТОвців, щоб подати їх у виконком на громадських засадах. Ми перед цим озвучили спільну заяву фракцій «Групи 22» (БПП, «Партія вільних демократів», «Громадянська позиція» та «Свобода»), що не будемо підтримувати кандидатів на громадських засадах. По перше, не можна сказати, що ці 4 особи кращі, ніж усі інші наші АТОвці, вони всі для нас – Герої, а по-друге, виконком – це виконавча структура, яка має забезпечити реалізацію рішень сесії, тому сюди мають входити професіонали, керівники департаментів, комунальних підприємств, заступники, які безпосередньо відповідають за цю роботу. Це не політичний майданчик для дискусій, і при його утворенні треба дотримуватись закону про місцеве самоврядування, а не вигадувати якісь норми під себе. Що ж до громадськості, то на сесію вже мають підготувати проект рішення щодо створення при Черкаській міській раді Громадської ради із дорадчим голосом. Це абсолютно логічний і поширений спосіб залучення громадськості до процесів управління містом. Але, зрозуміло, міський голова, проти такого рішення. До речі, деякі відправлені у відставку заступники, як, приміром Геннадій Шевченко, досі не залишили свої кабінети. Про що це свідчить? Про те, що міський голова не хоче слухати депутатський корпус, – наголосив Радуцький.

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Коментарі  

 
0 #20 К.О. 25.01.2018 23:09
Цитую Толя:
Губки бантиком, бровки домиком, Похож на маленького сонного гномика,

Из гномика букву не выкинеш. А в ломике - все умные поняли.
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0 #19 Jimmy 25.01.2018 22:52
Цитую Толя:
Губки бантиком, бровки домиком, Похож на маленького сонного гномика,

на сонного гоблина)
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0 #18 блазень 25.01.2018 22:46
На цьогорічній ожеледиці всі ви на виборах впадете :lol:
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0 #17 містянин 25.01.2018 22:01
Цитую Любов Майборода:
Радуцький не захотів голосувати за склад виконкому, який був компромісним, на останній сесії. Завдяки свободівцям, які попри запевнення , що не будуть брати участь в обранні нового виконкому, проголосували під диктовку Радуцького за зняття питання з розгляду. Замість того, щоб уточнити список та проголосувати повторно. ПРО ЯКИЙ СКЛАД ВИКОНКОМУ ТЕПЕР ГОВОРИТЬ Радуцький? Це є чистий блеф і шантаж виборців та міського голови.

Точно!
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0 #16 ЮЗР 25.01.2018 21:25
Морда жирная
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0 #15 хочу в виконком 25.01.2018 21:22
Цитую Любов Майборода:
Радуцький не захотів голосувати за склад виконкому, який був компромісним, на останній сесії. Завдяки свободівцям, які попри запевнення , що не будуть брати участь в обранні нового виконкому, проголосували під диктовку Радуцького за зняття питання з розгляду. Замість того, щоб уточнити список та проголосувати повторно. ПРО ЯКИЙ СКЛАД ВИКОНКОМУ ТЕПЕР ГОВОРИТЬ Радуцький? Це є чистий блеф і шантаж виборців та міського голови.


Жахливий стан повітря Черкас, про який пише сьогодні ПРОЧЕРК, і про який мало говорить Департамент охорони здоров,я , не так турбує його чиновників, як політичні розборки
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0 #14 Надія. 25.01.2018 21:11
Бажання Залізяки самоукріпитися, та вести свою гру ,- домінує над залишками його розуму. А зберегти Шевченка,- точно не вдастя. Народний мер тоне в своїх же обіцянках.
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-1 #13 Любов Майборода 25.01.2018 18:31
Радуцький не захотів голосувати за склад виконкому, який був компромісним, на останній сесії. Завдяки свободівцям, які попри запевнення , що не будуть брати участь в обранні нового виконкому, проголосували під диктовку Радуцького за зняття питання з розгляду. Замість того, щоб уточнити список та проголосувати повторно. ПРО ЯКИЙ СКЛАД ВИКОНКОМУ ТЕПЕР ГОВОРИТЬ Радуцький? Це є чистий блеф і шантаж виборців та міського голови.
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+1 #12 Толя 25.01.2018 18:13
Губки бантиком, бровки домиком, Похож на маленького сонного гномика,
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-3 #11 Юстас -Алексу 25.01.2018 17:54
Цитую Аба пан, або пропав:
Сьогодня першочерове завдання керівника міста не люди, головне виконати завдання мами Юлі і забезпечити наявність коштів на вибори. От і треба хоч вмерти, а залишити контроль над використанням бюджету Черкас за "Батьківшиною". А це значить, що черкащани будуть оплачувати похід Тимошенко за президентським кріслом у кормушки, за їх же кошти ім будуть дарувати гречку. Тому вона нещодавно так і задарювала своїх яничар.

Тимошенко нагородила Бондаренка, Мушієка, Дісканта та інших
16 листопада 2017, 09:22 Новини Черкас та Черкаської області

Радник Сергія Тулуба голова БПП Сергій Рубанов відпрацьовує гроші по повній. Зливає Пороха в унітаз. Рейтинг Юлі по Черкасах зростає. :P :P
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