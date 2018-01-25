«Бондаренко спекулює чужим авторитетом і заслугами», – Радуцький про новий виконком

Секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький переконаний, що міський голова Анатолій Бондаренко не збирається йти на компроміс із депутатським корпусом, щоб нарешті сформувати на паритетних засадах виконавчий комітет. Задля цього він навіть збирається подати до складу виконкому чотирьох достойних людей – ветеранів АТО.







Про це у коментарі «Дзвону» сказав секретар Черкаської міськради Олександ Радуцький.

– Щодо заступників міського голови і складу нового виконкому, то депутати подали свої пропозиції, вони були озвучені. Однак міський голова не хоче з цього приводу зустрічатись із депутатами. Складається таке враження, що він просто хоче заблокувати це питання. Він натякнув уже, мовляв, побачимо, як депутати голосуватимуть за наступний, більш патріотичний виконком. А сам починає просто гратись чужими долями, авторитетом і заслугами перед містом, вже підготувавши список із чотирьох АТОвців, щоб подати їх у виконком на громадських засадах. Ми перед цим озвучили спільну заяву фракцій «Групи 22» (БПП, «Партія вільних демократів», «Громадянська позиція» та «Свобода»), що не будемо підтримувати кандидатів на громадських засадах. По перше, не можна сказати, що ці 4 особи кращі, ніж усі інші наші АТОвці, вони всі для нас – Герої, а по-друге, виконком – це виконавча структура, яка має забезпечити реалізацію рішень сесії, тому сюди мають входити професіонали, керівники департаментів, комунальних підприємств, заступники, які безпосередньо відповідають за цю роботу. Це не політичний майданчик для дискусій, і при його утворенні треба дотримуватись закону про місцеве самоврядування, а не вигадувати якісь норми під себе. Що ж до громадськості, то на сесію вже мають підготувати проект рішення щодо створення при Черкаській міській раді Громадської ради із дорадчим голосом. Це абсолютно логічний і поширений спосіб залучення громадськості до процесів управління містом. Але, зрозуміло, міський голова, проти такого рішення. До речі, деякі відправлені у відставку заступники, як, приміром Геннадій Шевченко, досі не залишили свої кабінети. Про що це свідчить? Про те, що міський голова не хоче слухати депутатський корпус, – наголосив Радуцький.

реклама