реклама
5TV

Черкаські атовці заявили, що хочуть стати третьою силою для вирішення конфлікту в міськраді

31 січня 2018, 12:29 Новини Черкас та Черкаської області
У зв’язку з тим, що в Черкасах існує політична криза і досі несформований виконавчий комітет, а бюджет прийнятий не у повному обсязі, атовці Черкас на сьогоднішній спільній координаційній нараді запропонували свій вихід із ситуації.

атовцi

Про це повідомляє «Вичерпно».

– Іде конфлікт між керівниками двох гілок влади. Ми хочемо зайти як третя сила, щоб розблокувати цей конфлікт. Це перше наше завдання, – сказав очільник «Спілки воїнів АТО «Черкащани» Олександр Тіхонов. – Ми будемо працювати виключно в інтересах громади. Ми не стаємо на жодну зі сторін конфлікту. Ми не будемо розбиратися, хто правий, а хто винний. Нам це не потрібно. Ми хочемо, щоб працювало місто у нормальному режимі, при цьому виконувалися всі соціальні програми.

Також Тіхонов додав, що «проблема не в тому, що немає коштів, проблема в тому, що немає ума у керівників».

Іншим завданням атовці вбачають формування виконкому.

– Ми делегували 5 кандидатів у виконавчий комітет. Це люди, які не належать до жодної сторони конфлікту, – сказав Тіхонов.

За словами атовців, їх підтримали профспілки і тому, 29 січня, вони разом прийшли на сесію Черкаської міської ради, де поставили свої вимоги: голосування і підтримка бюджету, а також розпуску міської ради.

– Від громади ми хочемо тільки підтримки, – зазначили атовці.

Нагадаємо, депутати Черкаської міськради підтримали звернення до ВРУ про власний розпуск.

реклама

Інші матеріали по темі:

Коментарі  

 
0 #14 vlad 31.01.2018 21:56
Нацики уже и сюда полезли. Чувак хоть бы прикрыл татуху на шее.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #13 Молодий. 31.01.2018 21:12
Так то в балаклавах були Атовці?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+1 #12 Сотник 31.01.2018 17:31
Чув, що студенти-третьокурсники, одного з ВНЗ Черкас, також не проти зайти у владу, як третя сила, щоб розрулювати спірні питання і творити, виключно, в "інтересах громади"!... - То що, всі бажаючі можуть робити схожі пропозиції владі?! Що за брєд несе цей кухарчук? Чи ніхто не бачить, що вони управляються мером і керівником "Антени"- Воротніком? Останній підказав Бондаренку, яким чином можна протистояти "торпедосам"! Ну, ну... Побачимо, який Валєра візьме верх. Думаю, що еврейське щастя не допоможе, одному з них!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+1 #11 В.Белий 31.01.2018 16:45
А ви громаду питаєте коли свої акції влаштовуєте??? Що Ви взагалі в житті вмієте???
Людей шугати і то натовпом...
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #10 Екзаменатор 31.01.2018 16:27
Цитую олекс:
"29 січня, вони разом прийшли на сесію Черкаської міської ради, де поставили свої вимоги: голосування і підтримка бюджету, а також розпуску міської ради.", і чому це раптом,в цивілізованому суспільстві з політичних криз виходять політичними шляхами,тобто вибори.Ну а оскільки ви на це не зважаєте ,то і далі дійте так,як ви вмієте.Станьте біля кожного депутата,біля їх сімей,квартир..., поясніть їм що хочете бути у виконкомі,бо так буде краще громаді,на вашу думку.Тільки знайте, що за вами, так само і такі самі прийдуть,вчіть історію,.

Питання на екзамен з історії: 1934 рік. Німеччина. "Ніч довгих ножів".
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+5 #9 Регіональна Тальнівщина 31.01.2018 15:00
Профспілки давно в ригів на підсосі. АТОвці спалилися
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+18 #8 Перехожий 31.01.2018 14:53
Цитую Історик:
Більшовики сто років тому також здійснили переворот з "благими намірами". Наслідки відомі.

При всій повазі до учасників АТО, у даному випадку вони повинні пройти виборчий процес. А третю силу ніяке законодавство не передбачає.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+16 #7 Марк 31.01.2018 14:39
А що вони ще хочуть ??
Панове з СБУ, поліціі, прокуратури все нормально, жодних проблем ?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+6 #6 Михаил 31.01.2018 14:15
Те, що ви, атовці, стаєте "третьою силою" для розблокування конфлікту в міській раді - це добре, а те. що хочете бути при владі - не зовсім. Треба ж розумітись на роботі в виконавчому комітеті. Робіть краще перше, у вас це добре вийшло в минулий понеділок.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+22 #5 ДЖЕКО 31.01.2018 13:59
Сьогодні, дійсно, міськрада - це стадо .егенератів. І якщо їм будуть допомогати інші .егенерати, то буде ще гірше. Розпуск і перевибори, нехай люди самі вирішують.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Найдорожче вбрання для VIP-персон: черкащанка підлаштовує одяг для голлівудських знаменитостей
Усього 9 500 грн за квадратний метр! Мрію про власну квартиру можна здійснити в «Дніпровських мріях»*
Черкащанка очолила виборчу кампанію на острові в Карибському морі
Театр
Loading...