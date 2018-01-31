Черкаські атовці заявили, що хочуть стати третьою силою для вирішення конфлікту в міськраді

У зв’язку з тим, що в Черкасах існує політична криза і досі несформований виконавчий комітет, а бюджет прийнятий не у повному обсязі, атовці Черкас на сьогоднішній спільній координаційній нараді запропонували свій вихід із ситуації.



Про це повідомляє «Вичерпно».

– Іде конфлікт між керівниками двох гілок влади. Ми хочемо зайти як третя сила, щоб розблокувати цей конфлікт. Це перше наше завдання, – сказав очільник «Спілки воїнів АТО «Черкащани» Олександр Тіхонов. – Ми будемо працювати виключно в інтересах громади. Ми не стаємо на жодну зі сторін конфлікту. Ми не будемо розбиратися, хто правий, а хто винний. Нам це не потрібно. Ми хочемо, щоб працювало місто у нормальному режимі, при цьому виконувалися всі соціальні програми.

Також Тіхонов додав, що «проблема не в тому, що немає коштів, проблема в тому, що немає ума у керівників».

Іншим завданням атовці вбачають формування виконкому.

– Ми делегували 5 кандидатів у виконавчий комітет. Це люди, які не належать до жодної сторони конфлікту, – сказав Тіхонов.

За словами атовців, їх підтримали профспілки і тому, 29 січня, вони разом прийшли на сесію Черкаської міської ради, де поставили свої вимоги: голосування і підтримка бюджету, а також розпуску міської ради.

– Від громади ми хочемо тільки підтримки, – зазначили атовці.

Нагадаємо, депутати Черкаської міськради підтримали звернення до ВРУ про власний розпуск.

реклама