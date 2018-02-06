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Ярослава Нищика обрано новим секретарем Черкаської міськради

06 лютого 2018, 11:53 Новини Черкас та Черкаської області

Депутата від ВО «Свобода» Ярослава Володимировича Нищика обрано секретарем Черкаської міської ради.

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Рішення прийнято таємним голосуванням.

Пропозицію міського голови щодо кандидатури пана Нищика підтримало 26 депутатів міськради.

У своєму виступі перед голосуванням Ярослав Нищик розповів про себе та зазначив, що на новій посаді планує зробити роботу міськради прозорішою. Зокрема, передбачається обладнання сесійної зали відеокамерами для трансляції сесій та оптимізація сайту міськради.

Ярослав Нищик має вищу педагогічну освіту (за фахом історик), працював журналістом.

Після оголошення результатів голосування новообраний секретар міськради подякував колегам за довіру.

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Нагадаємо, сьогодні попереднього секретаря Черкаської міськради Олександра Радуцького відправлено у відставку.

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