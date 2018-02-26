Гідрометцентр повідомив, коли спаде мороз

Так в нічні години очікується зниження температури до -15-20º, вдень – близько -10º.

При цьому вітер північного та північно-східного напрямку 5-10 м/с, відносна вологість коливатиметься в межах 60-80%, атмосферний тиск буде дещо підвищений 757-758 мм.рт.ст.

Тривале утримання морозів 10 º і нижче в умовах помірного клімату вважається небезпечним явищем погоди. Це може викликати обмороження людей, загибель тварин і птахів, негативно позначитися на озимих сільгоспкультурах, погіршувати експлуатацію транспорту, ускладнювати роботу комунальних служб.

Послаблення морозів та опади у вигляді снігу очікуються з 28 лютого, внаслідок наближення улоговини циклону з південного заходу.Про це повідомив Черкаський обласний гідрометцентр.

Щодо понеділка, то сьогодні, за прогнозом, невелика хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря -8..-13º, у Черкасах -9..-11º. Атмосферний тиск дещо підвищиться, відносна вологість повітря істотно не зміниться.

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