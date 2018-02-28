У Черкасах з міського бюджету виділено півмільйона гривень для здешевлення «теплих кредитів»

Черкаська міська рада виділила 500 тис. грн. для фінансування двох міських програм із відшкодування річних за «теплими кредитами» для фізичних осіб та ОСББ.





Зокрема, ОСББ будуть отримувати компенсацію 21% річних за «теплими кредитами». На реалізацію цієї програми передбачено понад 380 тис. гривень.

Таким чином, ОСББ, які будуть впроваджувати енергоефективні заходи, отримають подвійне відшкодування: з держбюджету - від 40 до 70% суми кредиту, а з міського - всі річні.

Окремо виділено понад 100 тис. грн. на реалізацію другої міської програми, яка передбачає компенсацію 50% річних за «теплими кредитами» для фізичних осіб.

Тож, мешканці обласного центру, які утеплюватимуть власні оселі, також матимуть нагоду одержати подвійну компенсацію за «теплими кредитами»: 35% суми кредиту від держави та 12,5% річних від Черкаської міської ради.

«Участь місцевої влади у програмі «теплих кредитів» вкрай важлива, адже подвійна підтримка (з державного та місцевого бюджетів) дозволяє значно зменшити витрати населення та ОСББ при утепленні, встановленні ІТП, приладів обліку води, електроенергії, модернізації освітлення та реалізації інших заходів. Після проведення робіт на споживачів очікує чимале заощадження коштів на комунальних рахунках», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Управління комунікації та зв'язків з громадськістю Держенергоефективності

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