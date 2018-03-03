На Черкащині протягом двох років не можуть покарати винних у ДТП, в якій загинув АТОвець

Сестра офіцера Інна Латаева говорить, що незадовго до трагедії чоловік телефонував матері та повідомив, що вже їде додому. Пізніше з його номеру зателефонував невідомий чоловік, та сказав, що неподалік від Корсунь-Шевченківського сталося ДТП і Максим загинув.

Пізніше близьким повідомили слідчі, що маршрутка, в якій їхав військовий, врізалася в "Scania". Друг, який виїхав на впізнання, підтвердив, що це був Макс.

Свідок ДТП розповів про те, що його автомобіль на великій швидкості обігнала маршрутка, її кидало по всій дорозі. Чоловік відразу почав надавати допомогу пасажирам "Mercedes Vito". Від сильного удару двері перекосило і людей діставали через задні двері.

Сестра спецназівця стверджує, що з водієм було щось недобре з початку поїздки. Про це їй розповіли уцілілі пасажири.

За свідченнями очевидців, водій маршрутки "Mercedes Vito", ймовірно, заснув за кермом, коли прийшов до тями, різко крутнув кермо вправо, але уникнути зіткнення з вантажівкою "Scania", що їхала просто "в лоб", не вдалося. У результаті аварії серйозно постраждали всі пасажири. Водій же відбувся незначними подряпинами. Максим Латаєв знаходився за водієм, удар прийшовся прямо на його місце. Чоловік загинув на місці.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження, справу передано до суду. Обвинувачений − водій маршрутки Дмитро Ємельянов. У справі визначені вісім постраждалих. Серед них мати і сестра Максима Латаєва. Вони переконані, що справа не розглядається належним чином, а винуватці намагаються уникнути відповідальності та перекласти свою провину.

У рамках досудового розслідування фахівцями Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України була проведена автотехнічна експертиза. За два роки розгляду справи Корсунь-Шевченківським районним судом Черкаської області змінилися двоє суддів, однак справа майже не рухається з місця. На думку Інни Латаєвої, розгляд навмисно затягується, з різних причин не з'являються обвинувачений і його захисник.

Після двох років справу передали в Кропивницький. 13 вересня 2017 р справа була направлена до Кіровського районного суду м. Кропивницького. Чергове слухання справи мало відбутися 28 лютого, проте засідання не відбулося, цього разу через погодні умови. Наступне засідання заплановано на 17 квітня.

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